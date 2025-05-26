Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Mayıs tarihli denetim raporunda, Gaziantep'te faaliyet gösteren Aydiz Catering Gıda'ya ait kıyma ürününde at, eşek ve kanatlı eti tespit edildi. Aynı firmanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi dahil olmak üzere toplam 55 kamu ihalesi aldığı, bu ihalelerin değerinin 203 milyon TL'yi aştığı öğrenildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 23 Mayıs tarihli denetim raporu, gıda güvenliğine ilişkin endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Raporda, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin yer aldığı liste kamuoyuyla paylaşılırken, Gaziantep'teki bir yemek şirketiyle ilgili çarpıcı bir detay öne çıktı.

ET ÜRÜNÜNDE 'TEK TIRNAKLI' ŞOKU

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren "Aydiz Catering Gıda" adlı firmanın çiğ kıyma ürününde at ve eşek eti dahil olmak üzere 'tek tırnaklı hayvan' eti ile kanatlı eti karışımına rastlandı. Denetim sonuçları, firmanın gıda güvenliğini hiçe sayarak halk sağlığını ciddi şekilde riske attığını ortaya koydu.

Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

MİLYONLUK İHALE SKANDALLA GÖLGELENDİ

Skandalın odağındaki şirketin, geçen ay Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaklaşık 3 milyon TL'lik yemek hizmeti alım sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin kapsamında 4 bin adet lahmacun, 4 bin et köfte ve 4 bin cevizli köfte gibi ürünlerin tedarik edildiği öğrenildi.

Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuşGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu skandalla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu...

HASTANELER, OKULLAR, BELEDİYELER....

Sadece belediye değil, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler de dahil olmak üzere birçok kamu kurumu bu firmadan hizmet aldı. Aydiz Catering Gıda'nın bugüne dek toplam 55 kamu ihalesi kazandığı, bu ihaleler arasında okul yemeklerinin de yer aldığı, toplam sözleşme bedelinin ise 203 milyon 251 bin TL'ye ulaştığı bildirildi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Ortaya çıkan tablo, gıda tedarik zincirinde yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür sahtekârlıkların sadece tüketiciyi aldatmakla kalmayıp, ciddi sağlık risklerine de yol açtığını belirterek denetimlerin sıklaştırılması çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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