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Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu

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Niğde'de bir aydan uzun süredir günde iki bardak zayıflama çayı içen kadına karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Acil organ nakli sırasına alınan kadın nakille ölümden döndü.

Niğde'nin Bor ilçesinde çinko oksit fabrikasında aşçı olarak çalışan ve fazla kilolarından kurtulmak isteyen 45 yaşındaki Emine Özlü çareyi zayıflama çaylarında aradı.

ORGAN NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU

Ağustosta bayılma şikayetiyle hastaneye başvuran kadın, kan değerleri çok yüksek çıkınca Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Özlü'ye karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Özlü'nün hızlı kilo vermek için bir aydan uzun süredir günde iki bardak zayıflama çayı içtiği öğrenildi. Durumu hızla kötüleşen kadın acil organ nakli sırasına alındı. Bir saat içerisinde Konya'dan uygun donör bulunan Özlü, kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu

"ÇABUK ZAYIFLAMAK İÇİN GÜNDE İKİ TANE İÇTİM"

80 kiloya ulaşınca arkadaşının tavsiyesiyle zayıflama çayına başladığını söyleyen Özlü, "Üzerinde 'Günlük bir tane içilmesi gerekiyor' yazıyordu. Ben, 'Bağırsaklarım çalışmıyor, çabuk zayıflayayım' diye iki tane içtim günlük. Sonra kendimi kötü hissettim, hastaneye gittim. Hastane beni direkt Ankara'ya gönderdi. 7 gün yoğun bakımda yatmışım. Ondan sonra ameliyat oldum. O süreci hiç hatırlamıyorum." dedi.

"NAKİL OLDUĞUMDAN HİÇ HABERİM YOK"

Eylül ayının başında kendine geldiğini ifade eden Özlü, "Burada yoğun bakımda yatıyorken karaciğerimin tamamen iflas ettiğini söylemiş ve karaciğer nakli olmam gerektiğine karar vermiş doktorlarımız. Canlı alıcı bulunamamış. Kadavradan verici bulunmuş. Nakil olmuşum ama nakil olduğumdan hiç haberim yok. Şimdi iyiyim çok şükür." diye konuştu.

"KİMSE ZAYIFLAMA ÇAYI KULLANMASIN"

Çok zor bir süreç atlattığını dile getiren Emine Özlü, "Hiç kimse zayıflama çayı kullanmasın. Hiç öyle bir şeye başvurmasınlar. Çok kötü bir süreç geçirdim. Çok zor oldu. 4 ay oldu neredeyse hala da zorluğunu yaşıyorum. Ben hiç bilmeden, sadece arkadaşımın tavsiyesiyle orada kendi başıma zayıflayabileceğimi düşündüm ama olmamış. Herkes zayıflama konusunda profesyonel destek alsın." şeklinde uyarıda bulundu.

Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu

"BU ÇAYLAR TÜM ORGANLARA ZARAR VEREBİLİR"

Özlü'nün doktorlarından Sinan Yanık ise hastada zayıflama çayı kullanımı sonrası gelişen bir akut karaciğer hasarı oluştuğunu söyleyerek, "Hastamız bize geldiğinde karaciğer tetkikleri oldukça bozulmuştu. Takibimizde hastada akut karaciğer yetmezliğinin en önemli göstergesi gelişti. Hastamızı organ nakil ekibimizle değerlendirdik ve nakil için uygun gördük. Maalesef zayıflama konusunda tüm dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde bu ruhsatsız, onaysız çayların kullanımı mevcut. Bu konuda hastalarımızı uyarıyoruz; fakat buna rağmen oldukça yüksek oranlarda bir kullanım mevcut. Çok dikkat edilmeli. Sadece karaciğer değil tüm organlara ciddi zarar verebilen ürünler bunlar. Hiçbir çalışması yapılmamış, üzerinde hiçbir uyarı bulunmamış ürünler bunlar. Bu konuda hastaları uyarmamız lazım ve bu ürünlerin kullanımından da kaçınmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACİL BİR DURUMDAYDI"

Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy da "Hastamızın karaciğer yetmezliği tanısını doğruladık ve karaciğer nakli olması gerektiğini planladık. Çok acil bir durumdaydı, öncelikle canlı vericisini değerlendirdik ama uygun canlı verici bulamadık. Bu süreç içerisinde acil bildirimi yaparak, Türkiye genelindeki ilk çıkan organ bağışının bu hastamızın kullanılması için başvuru yaptık. Bu başvurumuz kabul oldu ve hastamızın şansına da başvuru yaptıktan 1 saat sonra ilk çıkan organ bize geldi. Başvurunun 6'ncı saatinde de yeni bir karaciğer ile hastamız yaşama tutunmuştu. Hastamız bu dönem içerisinde ne yazık ki bilinçsiz bir ilaç kullanımı, zayıflama ilacı kullanımı ve zayıflama çayları kullanımı gerçekleştirmiş. Bu dönemde biz hastalarımıza özellikle onaylı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızdan onayı olmadan, hiçbir ilaç veya medikal bir tedavi almamalarını öneririz." dedi.

Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

En baştan yemeğe dikkat edeceksin. Kilo alırken hoop nereye gidiyorum deyip az yiyeceksin.. Oruç boşuna değil

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Haber YorumlarıMurat Celik:

günaydın kardeş bunu herkes biliyor Bir sen mi bilmiyorsun cenab-ı Allah acil şifa versin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu zayiflama isi, cooook hassas bir konu... insanlar zayiflamak ugruna mantik disi seyler de yapabiliyorlar... Abla sen sansli imissin ki nakil yapilmis...

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