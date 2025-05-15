Kilo Kontrolü Sokakta Başladı: Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı sahada

Kilo Kontrolü Sokakta Başladı: Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı sahada
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Kilo Kontrolü Sokakta Başladı: Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı sahada
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Sağlık Bakanlığı, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla İstanbul'da stantlar kurarak vatandaşlara ücretsiz boy-kilo ölçümü yapıyor. VKİ'si 25'in üzerindeki bireyler sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Beşiktaş'taki uygulamada halk yoğun ilgi gösterdi, vatandaşlar hizmetten memnun kaldı.

Sağlık Bakanlığı, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla İstanbul'da stantlar kurarak vatandaşlara ücretsiz boy-kilo ölçümü yapıyor. VKİ'si 25'in üzerindeki bireyler sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Beşiktaş'taki uygulamada halk yoğun ilgi gösterdi, vatandaşlar hizmetten memnun kaldı.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşlara ücretsiz boy-kilo ölçümü yapılıyor, fazla kilolular sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele kapsamında yeni bir saha uygulamasını İstanbul'da hayata geçirdi. "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" başlıklı kampanya kapsamında başlatılan çalışma, ilk olarak Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, ardından Beşiktaş'ta da vatandaşlarla buluştu. Kurulan stantlarda yurttaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplandı. VKİ'si 25'in üzerinde çıkan bireyler, bilgilendirme kartlarıyla birlikte sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Kilo Kontrolü Sokakta Başladı: Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı sahada

BEŞİKTAŞ'TA UZM. DR. SEVGİ ENGÜR UYGULAMAYI ANLATTI

Haberler.com ekibi olarak Beşiktaş'ta kurulan stantta vatandaşlarla buluştuk ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Uzm. Dr. Sevgi Engür ile uygulamanın detaylarını konuştuk.

Dr. Engür, kampanyanın Sağlık Bakanlığı'nın 10 Mayıs'ta başlattığı "Obeziteyle Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı" kapsamında yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kampanyamız doğrudan sahaya inerek vatandaşlara ulaşmayı ve obezite konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Boy ve kilo ölçümlerinin ardından VKİ hesaplaması yapıyoruz. VKİ'si 25 ve üzeri olan bireyleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyoruz."

Dr. Engür, bu merkezlerde diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların koordineli çalıştığını ve bu hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu da vurguladı. Vatandaşların stantlara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Engür, halkın sağlık konusunda bilinçlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

VATANDAŞLARDAN KAMPANYAYA TAM NOT

Haberler.com olarak sokakta görüştüğümüz vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın obezite ile mücadele kapsamında başlattığı uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Uygulamanın ücretsiz olmasının ve sokakta kolayca ulaşılabilir hale getirilmesinin büyük kolaylık sağladığını belirten yurttaşlar, bu sayede sağlık durumları hakkında bilgi edinip, ihtiyaç duyarlarsa harekete geçebileceklerini dile getirdi.

Birçok vatandaş, standlarda yapılan boy-kilo ölçümlerinin ardından yönlendirici bilgilendirmelerin yapılmasının oldukça faydalı olduğunu vurgularken, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istedi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Sağlık
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