Kendisi kadar yanlış uygulamalar da öldürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, vücuda yapışan kenenin uzman bir kişi tarafından çıkarılması gerektiğini vurguladı

SİVAS - Kene vakalarında yanlış uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, vücuda yapışan kenenin uzman bir kişi tarafından çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene popülasyonu da hızla yükselişe geçti. Özellikle Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde yoğunlaşan kene vakaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı riskini de beraberinde getiriyor. Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte kene vakalarında artış başlamasıyla birlikte ciddi ve ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kene vakalarının görülmeye başlandığını belirterek, "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber büyük ve küçükbaş hayvan hareketliliği başlamaktadır. Özellikle Orta Anadolu bölgesinden ve Doğu Anadolu bölgesinden, Batı illerimize doğru kurbanlık hayvanların hareketliliği söz konusu. Bu süreçte, hayvanların üzerindeki keneler hayvanlarla beraber başka illere taşınabilir. Bu noktada il tarım müdürlüklerine önemli görevler düşmektedir. Hayvanlar, üzerinde kene olmadan veyahut keneleri giderilmiş ve ilaçlanmış olarak sevkiyatı yapılırsa kenenin Doğu ve Orta Anadolu illerinden batı illerine doğru hareketliliğinin azalacağını düşünüyorum" dedi.

"Vakalar görülmeye başladı"

İlhan Çetin, bu aylarda kene popülasyonunda ciddi bir artış görüldüğünü belirterek, "Kene popülasyonu Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane ve Giresun gibi illerde yoğunlukta olmak üzere, ülkemizin hemen hemen tamamında ortaya çıkar. Özellikle Nisan-Mayıs ayları ile birlikte kene popülasyonunda ciddi bir artış görülmektedir. Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin yumurtadan çıkıp tabiattaki yerini almasıyla, bol miktarda kenenin ortaya çıktığını biliyoruz. İnsanların, havaların ısınması ile tabiata çıkmasından dolayı kene ısırma vakalarını görmeye başlıyoruz. Hem ilimizde hem de çevre illerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vakaları görülmeye başlamıştır. Bu dönemde alınacak bir takım önlemler ve tedbirler kene sayısını azaltmak açısından önem arz etmektedir. Keneyle yapılan mücadele, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla da mücadelenin yolunu aşmak demektir. Risk grupları içerisinde de yer alan hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanların üzerlerinde kene görmeye başladıkları andan itibaren keneyle mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Bu konuda çok sayıda etkili ilaç bulunuyor" dedi.

"Tahliller ile tespit edebiliyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanların üzerindeki kenelerin elle çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Çetin, "Her yıl bu aylarda bilim insanları ve sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızı kene konusunda uyarmaktayız. Kenenin yoğun olduğu illerde aktivite yaparken dikkat etmemizde fayda var. Özellikle piknik gibi bir etkinlik yapacaksak, piknikte kullandığımız örtülerin beyaz veya açık renkli olmasına özen göstermeliyiz. Hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanlarıyla uğraşırken hayvanların üzerindeki kenelerin elle çıkarılması, el ile kene kırma işleminin yapılmaması çok önemlidir. Bu tür işlemleri yapan kişilerin kenelerden ve hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını aldıklarını, ciddi manada hastalandıkları hatta hayatlarını kaybettiklerinde görülmektedir. Eğer herhangi bir şekilde vücudumuzun herhangi bir bölgesine kene yapışmış ve ısırmış ise kendimiz değil, bu konuda yetkin bir sağlık personelin tarafından çıkarılması gerekmektedir. Kene yapışmış ve çıkarılmış olsa dahi, 3-5 gün sonra kan tahlilleri yaparak ısırma olayından dolayı vücuda herhangi bir etkisinin olup olmadığını kan tahlilleri ile tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

"Ciddi sıkıntılara sokabilir"

Tabiatta açık renkli kıyafetler giyilmesini öneren Çetin, "Tabiatta etkinlik yaparken açık renkli giysiler giyilmesini öneriyoruz. Böylelikle üzerimize herhangi bir şekilde kene gelmiş ise rahat bir şekilde görülebilir. İnsanlar üzerine yapışmış, ısırmış olan keneleri kendileri çıkartmaya çalışıyor. Üzerine sigara basmak ve kolonya dökmek gibi keneyi rahatsız ederek çıkartma yöntemleri uyguluyorlar. Bu tür yöntemler uygulandığında keneler kusmak suretiyle vücutlarındaki virüsü daha yoğun bir şekilde insan vücuduna vermektedir. Bu insanların hasta olma ihtimalleri yükselmekle birlikte ölme oranlarının da çok daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Mutlaka bir sağlık personeli tarafından kene tedavisinin yapılmasında fayda vardır. Yanlış uygulamalar insanları ciddi sıkıntılara sokabilir ve hayatlarını kaybetmelerine sebebiyet verebilir" şeklinde konuştu.