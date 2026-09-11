Katarakt Ameliyatından Sonra Gözlüksüz Görmek Mümkün mü?

Sabah uyandığınızda ilk olarak gözlüğünüzü aramak, telefondaki yazıları okumak için yakın gözlüğüne ihtiyaç duymak, televizyon izlerken başka, kitap okurken başka bir gözlük kullanmak…

Yıllar içerisinde gözlükle yaşamak birçok kişi için günlük hayatın sıradan bir parçası haline geliyor. Katarakt geliştiğinde ise hastaların aklına çok daha farklı bir soru geliyor:

“Ameliyattan sonra yine gözlük kullanacak mıyım?”

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serhan Gazyağcı, günümüzde katarakt cerrahisinde kullanılan farklı göz içi lens seçenekleri sayesinde uygun hastalarda ameliyat sonrasında gözlüğe olan ihtiyacın azaltılmasının hedeflenebildiğini belirtiyor.

“ Katarakt ameliyatında yalnızca bulanıklaşan doğal lensi çıkarmıyoruz. Yerine yeni bir göz içi lens yerleştiriyoruz. Bu nedenle artık hastaya sadece ‘Kataraktınızı nasıl tedavi edeceğiz?’ diye değil, ‘Ameliyattan sonra nasıl görmek istiyorsunuz?’ diye de soruyoruz.”

Katarakt olduğunda neden yeni gözlük yetmeyebilir?

Katarakt, gözün içerisindeki doğal lensin zamanla saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreç ilerledikçe kişi daha bulanık görmeye başlayabiliyor, renkleri daha soluk algılayabiliyor ve özellikle gece ışıklarında zorlanabiliyor.

Bazı hastalar ise gözlük numarasını değiştirmesine rağmen istediği netliği elde edemiyor.

Op. Dr. Gazyağcı, “Hastalar zaman zaman ‘Gözlüğümü değiştirdim ama hâlâ net göremiyorum’ diyerek başvuruyor. Çünkü sorun artık yalnızca göz numarası olmayabiliyor. Doğal lensin saydamlığını kaybetmesi de görme kalitesini etkileyebiliyor” diyor.

Katarakt ameliyatında önemli kararlardan biri: Hangi göz içi lens?

Katarakt ameliyatında saydamlığını kaybeden doğal lens çıkarılıyor ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştiriliyor.

Günümüzde ise bu lensler tek bir seçenekten oluşmuyor.

Tek odaklı göz içi lenslerin yanında, farklı mesafelerde görmeyi desteklemek amacıyla geliştirilen EDOF ve trifokal göz içi lensler de bulunuyor. Bu lensler halk arasında sıklıkla “akıllı lens” olarak adlandırılıyor.

Op. Dr. Gazyağcı, bu kavramın doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor:

“Akıllı lens denildiğinde bazı hastalar, ameliyattan sonra kesinlikle bir daha gözlük kullanmayacağını düşünüyor. Oysa böyle bir garanti vermek doğru değil. Uygun hastalarda doğru lens seçimiyle yakın, orta veya uzak mesafelerde gözlüğe olan ihtiyacın azaltılması hedeflenebilir. Ancak her göz ve her yaşam biçimi aynı değildir.”

“Kitabımı gözlüksüz okuyabilecek miyim?”

Katarakt ameliyatı planlanan hastaların önemli bir bölümü, ameliyattan sonra günlük yaşamlarında neleri gözlüksüz yapabileceklerini merak ediyor.

Telefon ekranına bakmak, gazete veya kitap okumak, bilgisayar kullanmak, televizyon izlemek ya da araç kullanmak birbirinden farklı görme mesafeleri gerektiriyor.

Op. Dr. Serhan Gazyağcı, bu nedenle göz içi lens seçiminin yalnızca göz numarasına göre yapılmadığını belirtiyor:

“Bir hastamız günün büyük bölümünü bilgisayar karşısında geçiriyor olabilir. Bir diğeri çok sık kitap okuyor, başka biri ise gece araç kullanıyor olabilir. Hastanın yaşam tarzını bilmeden göz içi lens seçimi yapmak doğru olmaz. Çünkü bizim için yalnızca net görmek değil, hastanın günlük hayatında hangi mesafelerde görmeye daha fazla ihtiyaç duyduğu da önemlidir.”

“Akıllı lens herkese takılabilir mi?”

Hastaların sık sorduğu sorulardan biri de akıllı lenslerin herkes için uygun olup olmadığı.

Op. Dr. Gazyağcı, bunun cevabının “hayır” olduğunu ve ayrıntılı göz muayenesinin bu nedenle önemli olduğunu söylüyor.

Kornea yapısı, retina sağlığı, göz yüzeyi, göz tansiyonu ve genel göz sağlığı gibi birçok faktör göz önünde bulunduruluyor.

“Hastanın ‘Ben gözlük kullanmak istemiyorum’ demesi bizim için önemli bir beklentidir ama tek başına yeterli değildir. Önce gözün bu tür bir lens için uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bazı hastalarda tek odaklı göz içi lens daha doğru bir seçenek olabilir. Bazı hastalarda ise EDOF veya trifokal lensler değerlendirilebilir.”

Peki gözlüksüz görmek gerçekten mümkün mü?

Op. Dr. Serhan Gazyağcı’ya göre bunun cevabı kişiden kişiye değişiyor.

Uygun göz yapısına sahip hastalarda, doğru ölçüm ve uygun göz içi lens seçimiyle günlük yaşamın birçok alanında gözlüğe olan ihtiyacın azaltılması mümkün olabiliyor.

Ancak bu, her hastanın bütün mesafelerde tamamen gözlüksüz kalacağı anlamına gelmiyor.

Gazyağcı sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Katarakt ameliyatından sonra gözlüksüz görmek mümkün mü diye sorulduğunda, uygun hastalarda bunun mümkün olabileceğini söylüyoruz. Ancak bizim için amaç herkese aynı lensi takmak ya da herkesi tamamen gözlüksüz bırakmak değil. Önemli olan, hastanın göz yapısına, günlük yaşamına ve görme beklentisine uygun göz içi lensi belirlemektir.”

Katarakt ameliyatında artık yalnızca bulanıklığı gidermek değil, ameliyat sonrasında nasıl görmek istediğinizi doğru planlamak da önem taşıyor.