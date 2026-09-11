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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz aranıyor, annesi gözaltında

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz aranıyor, annesi gözaltında
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Van'da düğünündeki görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Tançalan'ın hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öz Tançalan'ın ise arandığı bildirildi.

Fenomen Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada geniş yer buldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan aranırken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.'nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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