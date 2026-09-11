Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

27 yaşındaki futbolcunun kullandığı SUV tipi araç, Thomas'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak ters takla attı. Kazanın ardından araçta büyük hasar meydana gelirken ortaya çıkan görüntüler endişeye neden oldu.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Hull City, yaşanan kazanın ardından Sorba Thomas'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. İngiliz ekibi, futbolcunun herhangi bir yaralanma yaşamadığını ve araçtan yara almadan çıktığını duyurdu.