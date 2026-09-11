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Abdullah Gül'den İngiltere ziyareti! Oxford'da Türkiye ve İran'ı konuştu

Abdullah Gül'den İngiltere ziyareti! Oxford'da Türkiye ve İran'ı konuştu
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısı dolayısıyla İngiltere'ye gitti. Oxford'da araştırmacılarla da bir araya gelen Gül, Balliol College'da düzenlenen toplantıda küresel eğilimleri, Türkiye'nin dünyadaki rolünü, Orta Doğu'yu ve İran'ı ele aldıklarını açıkladı. Gül'ün açıklamasında yorumları kapatması da dikkat çekti.

Abdullah Gül, İngiltere ziyareti kapsamında Oxford'da önemli temaslarda bulundu. Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantının yanı sıra araştırmacılarla düzenlenen ayrı bir buluşmaya katıldı. Öte yandan  Abdullah Gül'ün açıklamasında yorumları kapatması da dikkat çekti.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısı nedeniyle İngiltere'yi ziyaret ettiğini açıkladı. Gül, merkezin yıllar içerisinde önemini ve etkisini artırmaya devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül açıklamasında: "Oxford İslami Araştırmalar Merkezi Mütevelli Heyeti toplantısı vesilesiyle Birleşik Krallık'ı ziyaret ediyorum. Merkezin öneminin ve etkisinin yıllar içinde artmaya devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

OXFORD'DA ARAŞTIRMACILARLA BULUŞTU

Gül'ün İngiltere programı Mütevelli Heyeti toplantısıyla sınırlı kalmadı. 11. Cumhurbaşkanı, Oxford'daki araştırmacılarla ayrı bir toplantıya da katıldı. Buluşma, Balliol College'da Global Orders Programme tarafından düzenlendi. Gül, araştırmacılarla yaptığı toplantıda ele alınan konuları da aktararak şu ifadeleri kullandı: "Oxford'da araştırmacılarla ayrı bir toplantıya katılmaktan da memnuniyet duydum. Balliol College'da Global Orders Programme tarafından düzenlenen bu etkinlikte küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü, özellikle Orta Doğu ve İran bağlamında ele aldık."

Kaynak: Haberler.com
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