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18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonları: 43 tutuklama

18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonları: 43 tutuklama
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İÇİŞLERİ Bakanlığı 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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