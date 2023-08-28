Kastamonu'da 62 Yataklı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Kastamonu'da 62 yataklı huzurevi ve yaşlı bakım merkezi dualarla açıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da inşa edilen 62 yataklı huzurevi ve yaşlı bakım merkezi dualarla hizmete açıldı.

Kastamonu Belediyesi ile şehirdeki Darende ailesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen 62 yataklı huzurevi ve yaşlı bakım merkezi hizmete açıldı. İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yapımı tamamlanan Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, 2 bin 300 metrekare arsa üzerine bin 850 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Merkezde doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, kuaför, diyetisyenler görev yapacak. Ayrıca aylık aktivite programları, egzersiz salonları, etkinlik odaları ve 5 öğün yemek olacak.

Merkezin açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Şu an 10 kişiden biri 65 yaş üzeriyken önümüzdeki 50-60 yıllık dönemde her 4 kişiden birinin 65 yaş üzeri olması öngörülüyor. Bizim geleneksel ailemizi de biliyorsunuz. Üç kuşak bir arada yaşıyordu. Yaşlıların bakımı nasıl olur, herkes birbirinden öğrenerek en güzel şekilde yaşlılarına bakıyordu ama zaman değişiyor. Zamanla birlikte pek çok şey gibi bu da değişiyor. Modern zamanların garipsenemez bir gerçeği huzurevleri. Halen annesine, babasına evinde bakan herkesi ellerinden, gözlerinden öpüyoruz. Ancak günün şartları gereği böyle kurumların da ne kadar elzem olduğu ortadadır. Devletimizin de bu konuda çok ciddi yatırımları var. Bizim huzur evlerimizin standardı dünya standartlarının üzerinde şu anda. Burada da eminim ki aynı şekilde gayet iyi standartlarda yaşlılarımıza, Kastamonu'muzun büyüklerine en güzel hizmet verilecektir. Ben Ömerül Faruk Darende Beyefendiyi, onun ailesini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ömerül Faruk Darende ağabeyimizi rahmetle, minnetle, şükranla buradan yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlara, güzelliklere vesile olsun" dedi.

"Yaşlılar bizim kıymetlilerimiz"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise yaklaşık 15 ay önce huzurevinin yapımı için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bugün açılışında birlikteyiz ve elbette ki çok mutluyuz. Özellikle yaşlılar bizim kıymetlilerimiz. Onlar bizim hafızalarımız, onlar bizim yol gösterenimiz. Onları en iyi şartlarda, en güzel şartlarda burada misafir etmekten de büyük bir kıvanç duyacağız, büyük bir onur duyacağız. Tabii bu projede başından beri özellikle desteğini hiç esirgemeyen Darende ailesine huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İsim babası işte görüyorsunuz Ömer Faruk Darende. Ömrü bu projenin bitişini göremedi ama varisleri buradalar. Mekanı cennet olsun. Cenabı Allah peygamberimize komşu eylesin inşallah. Açılış münasebetiyle bir araya geldik. Tabii hazır bu kadar kalabalığı görmüşken hemen çok yakın bir zamanda inşallah hemen hemen birlikte başladığımız ve bitirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında da inşallah birlikte oluruz. O da hemen hemen bitti, çevre düzenlemesini yapıyoruz. Yine aynı şekilde ben Kastamonu'ya geldiğimden beri konuşulan Kuzeykent bölgemize yapılacak ek itfaiye binamızı da bitirdik, inşallah çok kısa sürede onun da açılışını yapacağız. Hemen hemen bir buçuk senedir faaliyette olan yine aynı şekilde hemen yanı başımızda Türkiye'deki sayılı tesislerden bir tanesi üç fazlı arıtma yapan bir atık su arıtma tesisimiz de var. Onun açılışını daha erken planlamıştık ama hem seçimler hem de Sayın Bakanımızın programa uymadı. Çok ciddi katkıları olmuştu Murat Kurum Bakanımızın. İnşallah onu da en kısa sürede güzel bir açılışla taçlandırmak istiyoruz. Tabii orası da özellikle şehrin önemli problemlerinin bir tanesiydi. Karaçomak Deresi'nden gelen ve dışarıdan gelen atık suların arıtmadan geçtikten sonra özellikle bu tarım havzasının sulamasını yapacak. Atık su arıtma tesisimizi de devreye sokmuş olduk. Temelini attığımız yerler de var, onları da kısa sürede hizmete açmak istiyoruz" diye konuştu.

Huzurevinin yapılmasına destek sağlayan aile adına söz alan Esra Sertkaya da gururlu olduklarını belirterek, "Keşke babamız Ömerul Faruk Darende olsaydı, bu konuşmayı o yapıyor olsaydı. Ailem adına bu konuşmayı yapmaktan gururlu ve mutluyuz. Ailece hayır, iyilikle alakalı işleri devam ettiriyoruz. Fakat bu son bağışıdır babamın ve son hayrıdır. Bu bizim için önemli. Çünkü hastalığı ve yaşlılığıyla alakalı bir dönemde yapmış olduğu için ve bu insanların da geleceğiyle ilgili son duraklarında böyle bir yeri yapması bizim için daha önemli bir hayır olmuştur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra huzurevinin açılış kurdelesi dualarla kesildi. Kurdele kesiminden sonra Vali Dallı ve Başkan Vidinlioğlu, beraberindekilerle birlikte huzurevini gezdi. Açılışa Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.