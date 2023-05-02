Kars'a 500 Yataklı Devlet Hastanesi İçin Temel Atıldı

Kars'a yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, törende yaptığı konuşmada, 85 yaşın üzerinde olan talep eden tüm hastaların evinde hizmet vermeye çalışacaklarını belirtti. Hastanenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

KARS'a yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Şu anda mevzuatımızı değiştirdik. 85 yaşın üzerinde olan talep eden tüm hastalarımızın evini önce ziyaret edip orada hizmet vermeye çalışacağız. 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı olan hastalarımız talepleri halinde evde ziyaret ederek hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

Yenişehir Mahallesi'nde yapılması planlanan, 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesi, 2021 yılında yapıldı. Ancak artan maliyetler nedeniyle proje durduruldu. Proje için 20 Ocak 2023 tarihinde yenide ihale yapıldı. 1 milyar 719 milyon liraya ihalesi yapılan devlet hastanesi; 141 dönüm açık alana ve 140 dönüm kapalı alana sahip olacak. 18 ameliyathanesi, 43 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 çocuk yoğun bakım ünitesi, 56 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ve 4 de acilde yeni yoğun bakım ünitesinden oluşacak olan hastanede ayrıca 138 adet poliklinik bulunacak. Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan hastane tamamlandığı zaman çevre illerin yanı sıra Gürcistan, İran ve Ermenistan'dan da hasta kabul edecek.

Şehir hastanelerine gelen eleştirilere yanıt veren Aydın, "Onkolojisiyle, diyaliziyle, ameliyathaneleriyle, yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle tam teşekküllü, dışarıdan ilave bir hizmet almaya gerektirmeyecek şekilde tam donanımlı bir hastaneden söz ediyoruz. Kars ilimiz böyle bir hastaneye layıktır. Mevcut yatak kapasitemiz belki şu anda neredeyse ikiye katlamış olacak ilk etapta bakıldığında ancak şehir hastanelerimizi yapmaya başladığımızda da 'Bu hastanelere ne ihtiyaç var' denmişti? Pandemi dönemi başta olmak üzere bu hastanelerin ne kadar isabetli, ne kadar ileriyi gören bir anlayışla inşa edildiğini hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Bu 500 yataklı Kars Bölge Hastanemizin de aslında gerçekten iyi planlanmış, iyi düşünülmüş, geleceği görerek adım atılmış bir yatırım olduğunu hep beraber idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı.