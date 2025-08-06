Karnında 15 santimlik hortum unuttular! Başhekimin açıklaması daha da skandal

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan bir özel hastanede skandal üstüne skandal yaşandı. Ebru Arslan, 2 Şubat 2024'te söz konusu hastanede sezaryen doğumla 2'nci bebeğini kucağına aldı. Doğumdan 6-7 ay sonra karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle aynı hastaneye giderek ameliyatını yapan doktora muayene oldu. Ancak kendisine bir sorun olmadığı söylenerek evine yollandı.

KARNINDA 15 SANTİMETRELİK HORTUM UNUTMUŞLAR

Ağrılarının geçmemesi üzerine başka bir hastaneye giden Arslan'ın, yapılan tetkiklerde ameliyat sırasında karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı. Sezaryeni yapan hastaneye tekrar giden Arslan, başhekimle görüştü.

"NE OLMUŞ YANİ ÖLMEDİN YA"

Başhekimin kendisine söylediği "Ne olmuş yani ölmedin ya" sözleri karşısında şoke oldu. Arslan ayrıca, başhekimin kendisine "Sağlık Bakanlığı'ndan özür dileriz olur biter" dediğini de iddia etti. Arslan, ameliyatı yapan doktorun durumu kabullenip üzgün hissettiğini ancak hastane başhekimi ve kadın doğum uzmanı olan başka bir doktorun duyarsız ve ciddiyetsiz tavrından rahatsız olduğunu kaydetti. Arslan bunun üzerine suç duyurusunda bulunarak hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

"HASTANEYE GÜVENDİĞİM İÇİN İKİNCİ ÇOCUĞUMU DA ORADA DOĞURDUM"

Başına gelenleri anlatan Ebru Arslan, "İlk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra kızıma hamile kaldım. İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Hem doktora hem de hastaneye güvendiğim için ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Şeker hastası olduğum başka hiçbir hastane beni kabul etmedi. Çok yakın zamanda ikinci gebeliğim oluştuğu için tekrar doktoruma başvuruda bulundum. Ardından doğrum süreci geldi. Ben sezaryenle ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede." dedi.

"DOĞUMDAN 7 AY SONRA KARNIMDA ŞİŞLİK OLUŞMAYA BAŞLADI"

Arslan, "Doğumdan bir 6-7 ay sonra karnımda bir şişlik oluşmaya başladı. Ben bu şişlikleri iltihap gibi bir şey olduğunu düşündüğüm için hastaneye gitmedim. Daha sonrasında aynı hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda hayatıma devam edebileceğimi söyledi. Bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de tavsiyesiyle baskısıyla başka bir hastaneye gittim. Önce bir devlet hastanesine ardından da özel bir hastaneye başvurdum. Gittiğim iki hastanede de karnımdakinin sert bir sicim olduğunu, karnımda bir şey unutulduğunu söylediler. Yapılan ultrason röntgen ve elle müdahaleden sonra karnımda bir dren hortumu olduğunu söylediler" dedi.

"AMELİYATLA KARNIMDAN DİREN HORTUMU ÇIKARDILAR"

Arslan "Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar doğum yaptığım hastaneye gittim. Hastanenin başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanıyla görüşüp tekrar işlemlerim yapıldığında karnımdakinin bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söylediler. 'Bu seni rahatsız etmez senin hayatını etkilemez çok da rahatsız olursan gel hallederiz' diyerek beni gönderdiler. Açıkçası inanmadım; tekrar özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda hemen alınması gerektiği söylediler. 25 Şubat sabahı özel bir hastanede tekrar operasyon geçirdim. Karnımdan 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı" ifadesini kullandı.

"'ÖLMEDİN SONUÇTA GELSEYDİN HALLEDERDİK' DEDİLER"

Ebru Arslan, "İşlemlerim yapıldıktan sonra taburcu oldum ve tekrar aynı hastaneye gittim. Karnımdakinin bir ip değil bir hortum olduğunu söylemek için hastaneye gittiğimde, hastane Başhekimi bana 'Olabilir bu tarz şeyler insanların başına gelebilir. Ölmedin sonuçta gelseydin biz de hallederdik' diye bir cümle kullandı. Ben daha sonra benim sezaryenimi yapan doktorla görüştüğümde, 'Sen riskli bir hastaydın seni benim kapatmam lazımdı. Bu benim suçum' diyerek kabul etti. Ancak hastane yönetimi ve başhekim hem beni suçummuş gibi davranıp, hem de üstüne 'Ölmedin gelseydin hallederdik olabilir bunlar' diyerek dalga geçti. Direkt hiç yüzümüze bile bakmadan arkasını dönüp 'Sağlık Bakanlığı'ndan özür dileriz olur biter bu şekilde çözülür' diye bizi başından savdı. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum" dedi.