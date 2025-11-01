Haberler

Kanserle Mücadele Eden Gizem Arslan: 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır'

Kanserle Mücadele Eden Gizem Arslan: 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 40 yaşındaki Gizem Arslan, yakınlarını kaybettiği kanserle kendi mücadelesini sürdürüyor. Mastektomi sonrası meme kanseri teşhisi konulan Arslan, tedavi sürecinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Adana'da 40 yaşındaki Gizem Arslan, yakınlarını kaybettiği kanserde kendi savaşını kazanmak için mücadele ediyor.

Arslan, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü 2007'de bitirmesinin ardından iş hayatına atıldı.

Babasına ait turizm acentesinde ablasıyla çalışmaya başlayan Arslan, 2016'da evlenerek yuva kurdu.

İş ve evlilik hayatının güzel gittiği dönemde Arslan, 9 yaşındayken annesini kaybettiği meme kanserine ablasının da yakalanmasıyla yıkıldı.

Arslan, tedavi sürecinde elinden geldiğince ablasının yanında yer alarak hastalığı atlatmasında destek oldu.

Bu süreçte genetik yatkınlıktan dolayı test yaptıran Arslan, koruyucu amaçlı mastektomi (meme dokusunun çıkarılması) operasyonu geçirerek kanser olma riskini yüzde 10'a kadar düşürdü.

Babasının ardından teyzesini de kanserden kaybetti

Ablasının tedaviyle iyileşmesinin ardından kendisi de düzenli olarak kontrollerine devam eden Arslan, 2021'de de babasına konulan pankreas kanseri teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı.

Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yıllarca hem kendisine hem de ablasına annelik yapan babasını, hastalığının teşhisinden 9 ay sonra kaybetti.

Annesi ve babasının ardından Arslan'ın teyzesi de 2024'te 10 yıldır mücadele ettiği meme kanserine yenik düştü.

Yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunmaya çalışan Arslan'a, mastektomi operasyonu geçirmesine rağmen meme kanseri teşhisi konuldu.

Arslan, eşi, oğlu ve ablasının da desteğiyle, yakınlarını kaybettiği kanserde bu sefer kendi savaşını kazanmak için mücadelesini sürdürüyor.

Doğum gününde eline kitle gelmesiyle doktora gitti

Gizem Arslan, AA muhabirine, akıllı ilaçlarla hastalıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Evde kendi yaptığı kontrollerde eline kitle gelmesiyle doktora gittiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3-4 yıl önce koruyucu amaçlı mastektomi oldum. Yani memenin içi boşaltıldı yerine protez takıldı. Yine de 6 ayda bir kontrollerime devam ettim. Çünkü doktor yüzde 80 kanser olma riskini yüzde 10'a düşürüyorsunuz demişti. Tabii o yüzde 10 da beni buldu ve bir yıl önce yakalandım. Doğum günümdü geçen sene elime bir kitle geldi ve yağ bezesi diye gittim. MR'da temiz, ultrasonda ise yağ bezesi olarak çıktı ama zaten büyüdüğü için aldıralım dedik. Patolojiye gittiğinden bile habersizdim, bir hafta sonra doktorum arayınca o şekilde öğrendim."

Arslan, teşhisin ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Akıllı ilaç tedavisinin devam ettiğini anlatan Arslan, üç ayda bir de rutin kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

Arslan, kısa süre önce de yine koruyucu amaçlı rahim ve yumurtalıklarını aldırdığını ifade etti.

"Erken teşhis daha önemli"

Yakınlarını kaybettiği kanseri atlatmak için mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Beni arkadaşlarım, ailem, spor yapmak, işe gelmek motive etti. Beni en çok kurtaran iş oldu. İlk dönem tabii bir sarsıldım ama sonrasında her gün çalıştığım için zaman akıp gitti. Bu olaydan sonra tüm arkadaşlarıma 'mamografi çektirdiniz mi, ultrasona gidiyor musunuz, kaç ay oldu, bir yıl geçti mi' diye soruyorum. Çünkü gerçekten artık grip gibi her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor ve bunun tek çözümü erken teşhis. Artık dördüncü evre meme kanserinde bile kronik bir hastalıkmış gibi hayat sürdürülebiliyor. Tabii erken teşhis daha önemli. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır diyorum."

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.