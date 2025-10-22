Haberler

Kanseri Yenerek Umut Oluyor

Haberler
Televizyonda izlediği haber sonrasında meme kanseri teşhisi konulan Serpil Barış, tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı. Şimdi, diğer kanser hastalarına destek vererek onların da bu süreci atlatmalarına yardımcı oluyor.

Televizyonda izlediği haber sonrası kendi kendine yaptığı muayenede memesindeki kitleyi fark ederek hastaneye başvuran Serpil Barış, kanseri erken evrede yenmenin mutluluğunu yaşıyor ve başkalarına umut oluyor.

Ankara'da yaşayan 45 yaşındaki kuaför Serpil Barış, meme kanseri farkındalığını anlatan haberi izledikten sonra eliyle kendine yaptığı muayenede göğsündeki kitleyi fark etti. Bunun üzerine hastaneye başvuran Barış'a, yapılan ileri tarama ve testlerin ardından ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Barış, şimdi kanser tedavisi gören kadınlara destek veriyor.

"Kanseri yendim, herkesin kanseri yenebileceğini düşünüyorum"

Barış, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Memesindeki ağrıları önemsemeyerek sağlığına yeterince özen göstermediğini belirten Barış, şöyle devam etti:

"İkinci evre meme kanseri olduğumu öğrendikten sonra doktorlarıma süreci sordum. Ameliyat olmam ve mememin tamamının alınması gerektiğini söylediler. Bu süreçte çok üzülmedim, çünkü erken teşhis sonrasında kemoterapi ve radyoterapi almayacağım diye düşünmüştüm. Ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi alacağımı söylediklerinde yıkılmıştım."

Barış, mesleği gereği saçlarına her zaman özen gösterdiğini ve daha önce kanser tedavisi gören bir müşterisinin saçını üç numaraya kestiği için aynı durumu yaşayacağını düşünerek üzüldüğünü ifade etti.

Kemoterapiye başlandığında saçlarını kendisinin kestiğini anlatan Barış, kanser olduğunu öğrendiğinde ailesine söylemekte zorlandığını, kanseri yendikten sonra ise ailesinde bayram havası yaşandığını söyledi.

Hastalığını yendikten sonra kanser hastalarıyla iletişime geçtiğini ve onlara destek olmaya çalıştığını dile getiren Barış, "Kanseri yendim, herkesin kanseri yenebileceğini düşünüyorum. Herkese umut olsun diye kanser hastalarına saçları ve bakımları konusunda hizmet vermek adına çalışma yapıyorum." dedi.

"Erken tanı, tedavi sürecini değiştiriyor"

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Elifcan Haberal da hastası Serpil Barış'ın erken tanı sayesinde tedavi sürecini daha kısa sürede tamamladığını belirtti.

Barış'ın mamografisinde halk arasında kireçlenme olarak bilinen mikrokalsifikasyon tespit edildiğinin bilgisini veren Haberal, tümörün evresine göre kemoterapi ve radyoterapinin uygulandığını söyledi.

Her hastanın tedavisinin kişiye özel olduğunu vurgulayan Haberal, "Hastamızın erken tanı sayesinde alacağı kemoterapi süreci azaldı. Kanseri yendi ve çevresindeki herkesi motive etti, belki de çevresindeki 10 kadın onun sayesinde tarama mamografisi yaptırdı." bilgisini verdi.

Haberal, 2023 verilerine göre Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde tarama mamografisiyle yeni tanı konan kanser vakalarının yüzde 38-48 arasında olduğunu belirterek, erken tanının hem tedavi yöntemlerini etkilediğini hem de kemoterapi dozunun azalmasının sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
