Kalp Yetmezliği Tedavisi Gören 11 Yaşındaki Çocuk, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu

ANKARA Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 2 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören Muhammet Ali Avcı (11), geçen hafta Mersin'de hayatını kaybeden aynı yaştaki çocuğun bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Muhammet Ali Avcı'ya 2022 yılında kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede, 'kalp yetmezliği' tanısı konuldu. Önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Avcı, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Avcı, burada acil kalp nakli için sıraya alındı. 2 yıldır kontrolleri yapılan Avcı, durumunun ağırlaşması üzerine 1 ay önce hastanede tedaviye alındı. Avcı, geçen hafta Mersin'de hayatını kaybeden kendisi gibi 11 yaşında olan çocuğun bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu. Avcı, 8 Ekim'de gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hastaneden taburcu olmayı bekliyor.

'UMUTSUZDUK AMA YİNE DE BEKLEDİK'

Muhammet Ali'nin annesi Bahriye Avcı, 2 yıldır kalp nakli beklediklerini belirterek, "Umutla bekledik. 1 ay boyunca hastanede yattık. Umutsuzduk ama yine de bekledik. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bize öyle güzel umut verdiler ki onların o verdikleri umutlar sayesinde bekledik. Sonra doktorlar, 'Gözün aydın, kalp nakli bulundu' dedi. O anı anlatmak, o anı yaşamak gerçekten çok zor bir şey. İlk önce Allah'a sonra da doktorlarımıza güvenmek gerçekten çok güzel bir şey. 2 yıl boyunca gerçekten çok umutsuz bir şekilde bekledik ama çok şükür sonucumuz güzel oldu" diye konuştu.

'DİĞER YANIM HEP YARALI KALACAK'

Bahriye Avcı, oğlunun kalp nakledileceğini duyunca çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Muhammet ona kalp nakledileceğini duyunca çok sevindi. 'Anne ben ameliyata gireceğim, çıkacağım ve sen bana İskender kebap alacaksın' dedi. Ertesi gün saat 11.00'de uyandı. Aldım, gerçekten de İskender aldım. Yani yasakmış normalde. Yine de az bir şey, şöyle bir ağzını değdirdim bıraktırdım. Doktorlarımızın dediğine uymak zorundayız çünkü. Tam olarak bilmiyorum kim tarafından geldi kalp ama Mersin'den geldi diye biliyorum. O da yaklaşık 11-12 yaşlarındaymış. Mersin'deki aileye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Bir yanım çok sevinse de diğer yanım hep yaralı kalacak. Buradaki tüm doktorlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.