Kalan Yemeklerin Sağlığı Tehdit Etmemesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalan yemekleri yeniden ısıtmak, bazı hallerde sağlık riskleri yaratabilir.

Yiyeceklerinizi güvenle saklamanıza ve besin kaynaklı hastalık risklerini azaltmanıza yardımcı olmak için uzmanların tavsiyelerini derledik.

Önce yapılmaması gerekenler

Yiyecekleri uzun süre dışarıda bırakmayın

Kalan yemekleri oda sıcaklığında iki ila dört saatten fazla dışarıda bırakmayın. Pirinçli yemekler içinse bu süre bir saate düşüyor. Bu sürede pirinçteki sporlar zararlı bakteriye (bacillus cereus) dönüşebilir.

Paket servisle evinize gelen pilavı tekrar ısıtmayın.

Paket serviste yer alan pilav, genellikle gıda firmaları tarafından önceden pişirilmiş şekilde satın alınır. Bu da tekrar ısıtmayı riskli hale getirir.

Satın alındıktan veya teslimattan hemen sonra yenmesi en iyisidir.

Evde pişirilen yiyecekleri buzdolabında çok uzun süre saklamayın

Öğün fazlalarını 24-48 saat içinde tüketin veya yakında yemeyi planlamıyorsanız da dondurucuya koyun.

Donmuş haldeki tavukları sıcak suyla çözmeye çalışmayın

Böyle yapılması halinde eşit olmayan bir çözülme yaşanabilir, etin bazı bölümleri riskli hale gelebilir.

Tavuğu her zaman buzdolabında çözmeye dikkat edin ve çözüldükten sonra da iyice pişirin.

Kümes hayvanlarındaki Campylobacter bakterileri ciddi mide sorunlarına, kusmaya ve hatta doktor müdahalesine neden olabilir.

Yapılması gerekenler neler?

Yiyecekleri tekrar ısıtmadan önce mutlaka buzdolabında saklayın

Araştırmalar, yiyecekleri buzdolabında (5°C veya altında) tutmanın zararlı patojenlerin oluşmasını sınırladığını gösteriyor.

Yiyeceklerinizi buzdolabına sıcak koymayın

Yiyecekleri henüz sıcakken buzdolabına koymak, buzdolabınızın sıcaklığını yükselterek diğer yiyeceklerin bozulmasına yol açabilir.

İdeal olarak, yiyeceklerinizi oda sıcaklığında bir süre bırakın ve soğuduktan hemen sonra buzdolabına koyun.

Sıcak iklimlerde, yiyecekler dışarıda ne kadar az zaman geçirirse o kadar güvenli olur.

Tehlikeli dereceleri bilin

8 ila 63 derece arasında bakteriler hızla çoğalır.

Buzdolabınızı 5°C'nin altında tutmak gıda zehirlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Eksi 18 derecede dondurulan gıdalarda bakteri aktivitesi durur.

Ancak, bakteriler dondurma sırasında ölmez, yiyecekler çözüldükten sonra yeniden canlanabilirler.

Yiyecekleri son kullanma tarihine kadar dondurabilirsiniz.

Örneğin kolay çözülen bir gıda olan ekmeği dondurmak ömrünü uzatır.

Dondurulmuş gıdayı pişirmeden önce tamamen çözdürün

Yemekte kullanacağınız dondurulmuş gıdaları, ürüne bağlı olarak pişirmeden 24 saat öncesi buzdolabında çözdürmeye başlayın.

Bütün tavuk gibi daha büyük ürünler daha uzun süre çözülürken, daha küçük porsiyonlar daha hızlı çözülür.

Bazı yiyecekler mikrodalgada çözülebilir, ancak söz konusu besine yönelik talimatlara göre hareket etmek en iyisidir.

Buzdolabında çözdürmek genellikle daha güvenli kabul edilir.

Yiyecekleri pişirmeden önce tamamen çözüldüğünden emin olun

Kısmen çözülmüş yiyecekler eşit olmayan şekilde pişebilir ve bu da zararlı bakterilerin hayatta kalmasına yol açabilir.

Kalan pirinçli gıdayı 24 saat içinde tüketin

Pirinç, pişirme işleminde de ölmeyebilecek bacillus cereus sporları içerebilir.

Pirinçli yemeği, derhal soğutmak ve buzdolabına koymak riski azaltır.

Ancak sonrasında tekrar ısıtma yalnızca bir kez yapılmalıdır.

Hassas kişiler için yiyecekleri tekrar ısıtırken ekstra dikkatli olun

Zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler, hastalığı olanlar, hamile kadınlar, küçük çocuklar ve ileri yaştaki kişiler, gıda kaynaklı hastalıklara yakalanma açısından daha yüksek risk altındadır.

Yiyecekleri buhar buhar tütene kadar pişirin

Yiyecekleri mikrodalgada çözüyorsanız, eşit şekilde çözülmesini sağlamak için arada işlemi durdurarak karıştırın.