Kahramanmaraş Depremzede Çocuklara Psikososyal Destek Programı Uygulanacak

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen 'Deprem Sonrası Psikososyal Destek Programı', 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen koruma altındaki depremzede çocuklara uygulanacak. Program ile depremin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSÖ işbirliğinde 'Ön Ergenlik Yıllarında Duyguları Yönetme Becerileri'ne yönelik deprem sonrası psikososyal destek programı geliştirildi. Program, başta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek koruma ve bakım altına alınan çocuklar ile koruma altındaki diğer kurum çocuklarına uygulanacak. Program ile Kahramanmaraş depreminin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda önce çocuk bakım kuruluşlarında çalışan personele yönelik ihtiyaç odaklı eğitimler verilecek. Personel aracılığıyla da deprem sonrası koruma ve bakım altındaki çocuklara psikososyal destek ve ruhsal sağlık hizmetleri sunulacak. 10-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik uygulanacak program ile onların duygu düzenleme becerisi edinme, davranış aktivasyonu sağlama ve kendine yardım edebilme becerisi geliştirmeleri gibi pek çok temel becerileri kazanmaları sağlanacak. Depremzede çocuklar için uzuv kaybı, ebeveyn kaybı, gelişim geriliği, zihinsel engellilik özelinde çalışma programları da oluşturulacak.