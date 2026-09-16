Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güngör: 'Düşükten sonra sağlıklı ve hazır bir şekilde gebelik planlanması yapılmalıdır'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, "Buradan gebelerimize sesleniyorum, herhangi bir düşük yaşadığınızda kesinlikle hemen ikinci veya üçüncü bir gebelik planlamadan önce mutlaka kadın doğum uzmanıyla görüşün. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra daha sağlıklı ve hazır bir şekilde gebelik planlanması yapılmalıdır" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, gebelikte tekrarlayan düşükler hakkında bilgi verdi. Dr. Güngör, "Bir kadın için düşük yapmak, sağlıklı bir gebelik elde edecekken düşük yapmak bazen travmatik olabiliyor. Biz bu durumlarda her zaman gebemizin yanındayız. Böyle bir durum olursa düşük sonrası öncelikle bir süre bekletiyoruz. Daha sonrasında gerekli bütün tetkiklerini yapıyoruz. Buradan gebelerimize sesleniyorum, herhangi bir düşük yaşadığınızda kesinlikle hemen ikinci veya üçüncü bir gebelik planlamadan önce mutlaka kadın doğum uzmanıyla görüşün. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra daha sağlıklı ve hazır bir şekilde gebelik planlanması yapılmalıdır. Eğer bu düşüğün nedeni tespit edilirse, medikal veya herhangi bir cerrahi problem varsa onlar da giderildikten sonra gebelik planlanması yapılmalıdır. Gebelikte herhangi bir önlem alınması gerekiyorsa onlar yapılmalıdır. Genetik bir problem varsa düzeltilmelidir. Pıhtılaşma problemi varsa, pıhtılaşmayı önleyici çözümler bulunmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra rahat bir gebelik elde edilebilir" diye konuştu.

Düşük sonrası sorun bulunmadan tekrar gebelik elde edilip düşük yaşanırsa gebe için çok travmatik bir süreç olacağının altını çizen Güngör, "Gebemiz daha da üzülecek ve kötü olacak. O yüzden mutlaka düşük yapan gebelerin gebelik öncesi muayene olması daha sonrasında da gebelik planlaması yapmasını öneriyorum. Gebelik öncesi düşük yapan anne adaylarımız hangi tetkikleri yapmalıdır; karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, vitamin değerleri, hepatit markarları ve gerekirse pıhtılaşma paneli, rahim ve tüplerle ilgili tetkikler yapılmalıdır. Yine bazı durumlarda anne ve baba adayımıza genetik testler de yapabiliyoruz. Daha sonrasında bunlarla alakalı problem varsa onları gidereceğiz, sonra da gebelik planlayacağız. Anne adayları düşük yaptıktan sonra çok üzgün bir şekilde geliyor. Bazen üç defa düşük yapan anne adaylarımız oluyor. Onlar için önlemler alındıktan sonra sağlıklı bir gebelik elde etmek kesinlikle mümkündür. Anne adaylarımız üzülmesin, modern tıp bu konuda bayağı iyi ilerlemeler kaydetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı