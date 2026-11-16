Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Şehir Hastanesinde Ege'nin ilk çocuk diyabet teknolojileri merkezi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Şehir Hastanesinde Ege'nin ilk çocuk diyabet teknolojileri merkezi açıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Şehir Hastanesinde kurulan Diyabet Teknolojileri Merkezi, Türkiye’nin üçüncü, Ege’nin ilk ve en büyük merkezi olarak açıldı. İzmir ve çevre illerdeki diyabetli çocuklara teknoloji ve uzman desteği sunulacak; klinikte 800’ün üzerinde diyabetli çocuk ve ergen takip ediliyor.

İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Diyabet Teknolojileri Merkezi hizmete açıldı. Ankara ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'deki üçüncü, Ege Bölgesi'ndeki ise ilk ve en büyük merkez olma özelliğini taşıyan merkez, İzmir ve çevre illerde yaşayan diyabetli çocuklara ileri teknoloji ve uzman desteğiyle hizmet verecek.

Merkezin açılış törenine katılan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, diyabet hastalığının özellikle çocuklar ve aileleri açısından zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Diyabet yönetiminde teknolojinin önemine dikkat çeken Kul, "Diyabetle yaşayan bir birey için günün her saatinde kan şekerini takip etmek, beslenmesini planlamak ve tedavisini düzenlemek önemli bir sorumluluktur. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bu süreç, ailelerin de yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. İşte tam da bu noktada sağlık teknolojileri büyük önem kazanmaktadır. Sürekli glikoz izleme sistemleri, insülin pompaları ve gelişmiş tedavi teknolojileri, diyabet yönetimini kolaylaştırırken bireylerin hastalıklarını daha etkin kontrol edebilmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına katkı sağlamaktadır. Diyabet Teknolojileri Merkezi, diyabetle yaşayan bireylerin hastalık yönetimini kolaylaştırmak, kan şekeri kontrolünü daha etkin hale getirmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla ileri teknolojik cihazları, uzman desteğini ve hasta eğitimini bir araya getiren önemli bir sağlık hizmeti modelidir" dedi.

Merkez bölge için önemli bir kazanım

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ise sağlık hizmetlerinin niteliği ve çeşitliliğinin sağlıkta kaliteyi doğrudan etkilediğini belirterek, merkezin bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Çocuk Endokrinoloji Kliniği İdari Hizmetler Sorumlusu Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar da kliniklerinde düzenli olarak takip edilen 800'ün üzerinde diyabetli çocuk ve ergen bulunduğunu, bu sayının giderek arttığını söyledi. Merkezde görev yapacak hekimlerin uluslararası standartlarda kabul gören en üst düzey yetkinliklere sahip olduğunu vurgulayan Dündar, merkezin sunacağı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Merkezde, teknoloji destekli diyabet yönetiminin yaygınlaştırılması ve çocukların tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi25

Yeni hamlesi "Para var, huzur var" dedirtti!
İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

İstanbul'daki ünlü AVM'de meydan savaşı
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade için adliyede

Önce Emir, sonra Ömer! Sarıgül'e ikinci evlat şoku mu geliyor?
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Karadeniz'de vurulan tanker saldırıyı bildirmeden İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalıştı

Vurulduğunu bildirmedi, Boğaz'dan geçecekti! Son anda durduruldu
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Adanaspor'un eski yıldızı cumhurbaşkanı adayı oldu
Kilosu yüzünden akran zorbalığına uğradı, koşuyla 6 ayda 100 kilodan 70'e indi! Hedefi Türkiye'yi koşarak geçmek

Kilosuyla alay ediyorlardı! Şimdi Türkiye'yi koşarak geçecek
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Komşusundan kurtulan kebapçı hayır lokması döktürdü! Bursa'da 500 kişiye ikram

Kahveci komşusundan kurtulan kebapçı, hayrına lokma döktürdü