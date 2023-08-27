İzmir'de MR cihazlarında ses düşürme teknolojisi kullanılıyor

İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılan MR cihazında ses düşürme teknolojisi sayesinde çocuklar çekim sırasında yüksek sese maruz kalmadan uykularında çekim yapabiliyor. Ayrıca, çocuklarda klostrofobi (kapalı alan korkusu) yaşayan hastalar için de kulaklıkla müzik yayını yapılarak daha iyi motive ediliyor.

TIPTA görüntüleme yöntemi olan MR (manyetik rezonans) cihazlarında kapalı kalma korkusu yaşayanlar, gürültü düzeyinin azaltılması ve müzik dinletme uygulamasıyla çekim sırasında çıkan yüksek sese maruz kalmıyor. İzmir'de ilk kez Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu cihazın 1 aydır kullanılmaya başladığını söyleyen radyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Coşkun, MR cihazına girmek ve çekilmek istemeyen çok hastamız oluyordu. Bazıları uykusundan uyanıp, ağlıyor ve çekim iptal oluyordu. İşte bu ses düşürme teknolojisi sayesinde çocuklar uyanmadan, ekstra ilaç almadan kendi uykusunda çekimi tamamlayabiliyor dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son teknolojiye sahip, ses düzeyini azaltma fırsatı sunan bir MR cihazı kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklarda MR çekmenin oldukça güç olduğunu anlatan radyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Coşkun, yaş grubuna özel protokoller geliştirdiklerini belirterek Özellikle 4 yaş altı çocuklarda rutin gürültüyü yüzde 50 civarında azaltan bir teknoloji kullanıyoruz. Bu sayede çocuklar için MR'ı mümkünse kendi uykusunda çekmeye çalışıyoruz. Çünkü hastanın MR çekimi boyunca hareketsiz kalması gerekiyor. Bu ses düşürme teknolojisi görüntü kalitesini bozabiliyor ama bizim için burada çocukların MR çekilebiliyor olması daha değerli. Özellikle bebeklerde bu teknolojiden çok faydalanıyoruz. 4 yaş üstü çocuklar için burayı bir oyun alanı gibi dizayn ettik. Bu sayede de biraz daha motive etmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

KULAKLIKLA MÜZİK YAYINI

MR cihazlarındaki gürültünün önemli bir sorun olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Coşkun'un diğer bir sorunun ise klostrofobi (kapalı alan korkusu) olduğunun altını çizdi. MR cihazı içerisinde 70 santimetrelik bir tüp içine girildiğini anlatan Coşkun, 20 dakikalık çekim süresince hareketsiz kalmak gerektiğini vurguladı. Korkuları nedeniyle MR'a girmek istemeyen çok hastayla karşılaştıklarını söyleyen Coşkun şöyle devam etti Çocuklarda MR çekmek çok zor. Kulaklıkla müzik yayını yapıyoruz. Bu sayede özellikle 10 yaş üzeri çocuklar daha iyi motive oluyor. Hareketsiz kalmalarını sağlayarak kaliteli bir çekim elde ediyoruz. Girmek ve çekilmek istemeyen çok hastamız oluyordu. Bazıları uykusundan uyanıyor. Standart MR cihazı ağır sanayi gürültüsü veriyor. 100 desibel civarındaki bu ses çoğunlukla çocukları uykusundan uyandırıyor. Uyanınca çocuk ağlıyor ve çekim iptal oluyordu. İşte bu ses düşürme tehlikesi sayesinde çocuklar uyanmadan kendi uykusunda ekstra ilaç da almadan çekimi tamamlayabiliyor. Cihazımız üst düzey ve daha iyi sinyal toplayabiliyor. Devlet imkanlarıyla alındı. Ciddi bir harcama yapıldı. Cihaz iyi olunca bu özellikleri kullanarak daha fazla çekim yapabiliyorsunuz. İzmir'de üniversite hastanelerinde günlük 10'un altında çocuk MR çekilebiliyor. Onun dışında çok fazla çekim yapabilen merkez yok. Biz de şu an yüzde 100 kapasiteyle değiliz. Çünkü cihazımız alınalı daha 1 ay oldu. Tümüyle bir MR merkezi haline gelebilmeyi hedefliyoruz.

'HİÇ RAHATSIZ OLMADIK'

Doktorunun istemiyle beyindeki hipofiz bezi için ikinci kez MR cihazına giren 9 yaşındaki Muhammed Kaygısız'ın annesi Elanur Kaygısız da ilk çekimin normal bir cihazda oldukça gürültülü bir ortamda çekildiğini kaydetti. Muhammed'in ilk çekimden oldukça korktuğunu anlatan anne Kaygısız, ikinci çekim sırasında odaya girip oğluna destek oldu. Oğluna bir buton verildiğini ve rahatsızlık hissettiğinde butona basabileceğini aktaran Kaygısız, Bugün ikinci kez MR çekimi yapılıyor. Bu kez ses daha yumuşaktı, rahatsız olmadık, oğlum için de avantajlı oldu. Sesinden hiç rahatsız olmadı. Butona da basmadığı için bir kerede çekimi tamamlamış olduk diye konuştu.(DHA)