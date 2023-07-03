Üye Girişi
Haberler
İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde acil müdahale birimleri görev yaptı

İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde acil müdahale birimleri görev yaptı

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığının pilot uygulaması kapsamında İzmir'in 5 ilçesinde konuşlandırılan acil müdahale birimleri, Kurban Bayramı tatilinde görev yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Efe, kentte Sağlık Bakanlığının 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planladığı sağlık tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. İzmir'de Foça, Aliağa, Bornova, Kemalpaşa ve Güzelbahçe'de acil müdahale birimlerinin konuşlandırıldığını belirten Efe, 'Bu bölgede helikopter ve kara ambulanslarımız, UMKE ve motorize ekiplerimizle donanımlı, eğitimli sağlık personelimizle görevimizin başında olduk.' dedi. Trafik yoğunluğunun olabileceği noktalara ekipleri konuşlandırdıklarını kaydeden Efe, ekiplerin bu sayede kısa sürede vakalara müdahale ettiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının pilot uygulaması kapsamında İzmir'in 5 ilçesinde konuşlandırılan acil müdahale birimleri, Kurban Bayramı tatilinde görev yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Efe, kentte Sağlık Bakanlığının 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planladığı sağlık tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

İzmir'de Foça, Aliağa, Bornova, Kemalpaşa ve Güzelbahçe'de acil müdahale birimlerinin konuşlandırıldığını belirten Efe, "Bu bölgede helikopter ve kara ambulanslarımız, UMKE ve motorize ekiplerimizle donanımlı, eğitimli sağlık personelimizle görevimizin başında olduk." dedi.

Trafik yoğunluğunun olabileceği noktalara ekipleri konuşlandırdıklarını kaydeden Efe, ekiplerin bu sayede kısa sürede vakalara müdahale ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Sağlık

Kurban Bayramı Pilot İzmir Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title