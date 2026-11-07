Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de İTB söyleşisinde mobil taramayla 2019'dan beri 25 bin 964 kadına ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de İTB söyleşisinde mobil taramayla 2019'dan beri 25 bin 964 kadına ulaşıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İzmir'de düzenlenen söyleşide erken tanının önemi ele alındı. Etkinlikte mobil tarama aracıyla 2019'dan bu yana 25 bin 964 kadına ulaşıldığı belirtildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinasyonunda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla "Önce Sen Güçlü Kadın, Sağlıklı Gelecek" başlıklı söyleşi düzenlendi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Vakfı Kadınlar Kulübü ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, İAOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide erken tanının önemi ve kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Celep, kadınların iş, aile ve sosyal yaşamdaki sorumlulukları arasında kendi sağlıklarını zaman zaman ihmal edebildiğini belirtti.

Celep, "Kendimize iyi bakmak bir lüks değil, bir gereklilik. Sağlığımızı korumak için kendimizi önemsemek, bedenimizi dinlemek ve sağlık kontrollerimizi ihmal etmemek hayatımızdaki diğer tüm sorumlulukları yerine getirebilmemizin de temel koşulu." ifadelerini kullandı.

Önceki dönem İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin girişimi ve TOBB'un desteğiyle alınan mobil kanser tarama tırının Ağustos 2012'de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunulduğunu aktaran Celep, daha sonra İzmir'deki oda, borsa ve ihracatçı birliklerinin katkılarıyla ikinci bir mobil tarama aracının Bakanlığa teslim edildiğini anlattı.

Celep, mobil tarama aracıyla 2019'dan bu yana 25 bin 964 kadına ulaşıldığını kaydetti.

İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü Başkanı Begüm Karace de kadınların sağlık, eğitim ve çalışma koşullarında eşit imkanlara sahip olması için çalıştıklarını belirterek, etkinliğin toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından radyoloji uzmanı Dr. Feray Saraçoğlu, "Meme Kanseri ve Erken Tanı", İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinden endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doç. Dr. Didem Dereli Akdeniz ise "Sonsuz denge, genç yaşamanın formülü: Yaşlanma saatini durdurmak mümkün mü?" başlıklı sunum yaptı.

Etkinlik, uzmanların katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Etkinliğe İTB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Meclis Başkanı Bülent Uçak, İTB Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Ulusoy Yılmaz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Başterzi, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var12

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil26

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine yanıtı bomba
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı