Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 11. Geriatri Günleri Düzenlendi

İzmir'de 11. Geriatri Günleri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Geriatrik Bilimler Derneği tarafından düzenlenen 11. Geriatri Günleri etkinliğinde, 'kırılgan hastalıklara çok boyutlu yaklaşımlar' teması ile Alzheimer hastalığına dikkat çekildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, geriatrik hastalıkların artışına vurgu yaparak topluma bilinçlenme çağrısında bulundu.

İzmir'de Geriatrik Bilimler Derneği tarafından 11. Geriatri Günleri gerçekleştirildi.

Narlıdere Huzurevi Toplantı Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan dernek başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, uluslararası boyutu bulunan programın temasının "kırılgan hastalıklara çok boyutlu yaklaşımlar" olduğunu söyledi.

Işık, 21 Eylül'ün Dünya Alzheimer Hastalığı Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "Dernek olarak Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklara dikkat çekmek için böyle toplantılar düzenliyoruz. Toplumda her geçen yıl bu hastalıklar nedeniyle hastanelere başvurular artma eğilimi gösteriyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşarak, hastalıkların teşhis konmasının önemine vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Alzheimer hastalığının tedavisinde ilaçların bulunduğunu kaydeden Işık, şunları ifade etti:

"Bu herkes için umut verici oldu. Bu çalışmaların devamının geleceğini düşünüyorum. Bu ilaçlar konusunda çok romantik davranmamak lazım. Bazı yan etkileri de beraberinde getirmesi nedeniyle seçilmiş hastalarda uygun dönemlerde verilmesi gerekir. Çok erken dönemde bu hastalıkları yakalarsanız faydalı oluyor. Belli bir süreci yaşamış hastalarda bu ilaçlar çok önerilmiyor. Hastalığa karşı bilinçli olmak çok önemli. Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıkların önlenmesinde kişilerin egzersiz ve zihinsel aktivitelerin yapılmasının önemli."

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da toplantıyı düzenledikleri için Işık ve ekibine teşekkür etti.

Programda "Alzheimer önlenebilir mi?" konulu söyleşi yapıldı, ardından Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla "Alzheimer'a karşı el ele" sloganıyla Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Alzheimer Hastalığı Etkinlikler Geriatri Eğitim Sağlık izmir

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İBB'ye ihbar niteliğinde fotoğraf! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });