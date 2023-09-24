İzmir Aliağa'da Engellilere Yönelik Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Aliağa Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırmak amacıyla kurulan 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi' hizmete açıldı. Tesis, at destekli terapi, atlı gezinti ve çocuk oyun alanları gibi olanaklar sunuyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediyenin engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmeleri için Çaltılıdere Mahallesi'nde kurduğu 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi', vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

Son 9 yılda sağlıktan spora, kültürden sanata, sosyal yaşamdan turizme kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçiren Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik alanda 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni tamamlayarak hizmete sundu. Başkan Serkan Acar'ın 'Herkes için yaşanılabilir kent' vizyonu çerçevesinde engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Avrupa standartlarındaki tesis, sadece Aliağa'ya değil bölgeye de hizmet vermeye hazır hale getirildi.

At destekli terapinin yanı sıra kurumsal atlı gezinti ve bireysel atlı gezintilerin de yapılabildiği, kafe-restoran ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu tesis, vatandaşlardan tam not aldı. Şenlik havasında gerçekleşen açılışta çocuklar atlı gezinti yapmanın mutluluğunu yaşarken, büyükler Pony Cafe-Restaurant'ın sunduğu lezzetli yiyecek ve içeceklerin keyfini çıkardı. Ailelerle bol bol sohbet eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Engelli bireyler için tüm olanaklar sunuluyor

'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanacak atla terapi programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği gibi nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli bireylerin aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri tesiste çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, ergoterapi odası, dil konuşma terapisi, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, tek katlı ahır, otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ile tek katlı Rehabilitasyon Merkezi ve yönetim binası bulunuyor.

Terapi ve gezinti atları çocukların mutluluğunu katlıyor

7 tane terapi ve gezinti atının bulunduğu 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri engelli çocuklara 09.00- 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak atla terapi desteği veriliyor. Cumartesi ve pazar günleri 09.30-18.00 saatleri arasında bireysel, cumartesi günleri ise 12.00- 14.00 saatleri arasında kurumsal atlı gezintiler yapılabiliyor. - İZMİR