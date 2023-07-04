İstilacı Sivrisinek Türleri Avrupa'da Artıyor

PROF. Dr. Alper Şener, "Ülkemizde daha çok gördüğümüz sivrisinek türünden daha farklı olarak 'Aedes Aegypti' adı verilen 'istilacı sivrisinek' türleri Avrupa coğrafyasına artık baskın hale gelmeye başladı. Bu da Türkiye'de ve Avrupa coğrafyasında bu zamana kadar daha az gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz Zika, Chikungunya, Dang, Batı Nil Ateşi gibi viral hastalıkların sivrisineklerle bulaş ihtimalinin artması anlamına geliyor" dedi. Prof. Dr. Şener, "Sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız" diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa bölgesinde istilacı sivrisinek olan 'Aedes Aegypti' türünün görülmeye başladığını söyleyerek, bununla birlikte Türkiye'de daha az görülen veya görülmeyen enfeksiyon hastalıklarının artabileceğini belirtti.