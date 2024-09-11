Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan "İstanbul'da maymun çiçeği vakası" iddiasına ilişkin açıklama

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada, Beyoğlu'nda Afrika uyruklu bir kişide maymun çiçeği hastalığı görüldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada şüpheli kişide maymun çiçeği vakası tespit edilmediği bildirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtilerini taşıdığı için ambulansla karantinaya alındığı iddia edildi. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı İnceleme İstanbul Beyoğlu Sağlık Güncel Afrika

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title