İsrail'in insanlık dışı saldırılarını sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Geçtiğimiz perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmişti.

61 Gazzeli hasta daha tedavi için Türkiye'ye getirildi

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

ANKARA'YA İNDİLER

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.

1-2 GÜN İÇERİSİNDE YENİ TAHLİYE PLANLIYOR

Bakan Koca, "İsrail Sağlık Bakanına; Özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim" dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ DE 27 HASTA GETİRİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından kanser tedavisine devam edemeyen 27 hasta geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Mısır koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise El-Ariş Havalimanında yaptığı açıklamada, olabildiğince hastayı Türkiye'ye getirme çabası içerisinde olduklarını ifade etmişti.