Üye Girişi
Haberler

İşitme Kaybı ve Alzheimer İlişkisi: Erken Müdahalenin Önemi

İşitme Kaybı ve Alzheimer İlişkisi: Erken Müdahalenin Önemi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Talih Özdaş, işitme kaybının Alzheimer riskini artırabileceğini belirtti ve özellikle çocuklarda erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Talih Özdaş, işitme kaybının ileri yaşlarda Alzheimer hastalığa neden olabileceğini belirterek, "Bu konuda tıpta birçok önemli çalışma var. İşitemiyorsak, algımız da açık değildir. Dışarıdaki verileri, sesleri alamayız. İletişim olmaz, izole olurlar ve bir süre sonra algıları kapanır. Bu da beyin fonksiyonlarını etkiler" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talih Özdaş, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında özellikle yenidoğan ve küçük yaşlardaki çocuklar açısından farkındalığın önemine dikkati çekti. Özellikle yenidoğan bebeklerde ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Doç. Dr. Özdaş, vakaların tedaviye erken başlaması halinde engel diye bir durumun kalmayacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

YILLIK 6-7 BİN CİVARINDA ÇOCUK ETKİLENİYOR

Türkiye'de 200 bin civarında işitme engelli birey olduğunu belirten Doç. Dr. Talih Özdaş, "Her yıl yaklaşık 2500 ile 3000 yenidoğanda işitme kaybı görülüyor. Sonradan işitme kaybı geliştiğini de düşünürsek, bu rakam yıllık 6-7 bin civarında çocuğu etkilemektedir" dedi. Ulusal Yenidoğan İşitme Programı kapsamında her bebeğe işitme taraması yapıldığını anlatan Doç. Dr. Özdaş, "İşitme kaybı tespit edildikten sonra rehabilitasyon, işitme cihazı kullanımı, gerekli cerrahinin yapılması ve ileri düzeyde işitme kaybı olan bebekler için 'koklear implant cerrahisi' yapılarak çocuk en erken zamanda eğitim ve sosyal hayata uyumlu hale getirilmelidir" diye konuştu.

2 YAŞINA KADAR DİKKAT

Tedavi görmeyen çocukların okula gitmek istemediği ve sosyal hayattan izole olduğuna değinen Doç. Dr. Özdaş, "Çocuk işitebilmeli ki konuşabilsin, konuşabilsin ki engeller ortadan kalksın ve her çocuk gibi okuluna gidebilsin. Bu nedenle bebek işitme taramasından geçse dahi eğer konuşmada gecikmeler yaşanıyorsa, şiddetli sesler dahil olmak üzere sese tepki vermiyorsa, bu çocukların bir an önce kulak burun boğaz uzmanına muayene ettirilmesi gerekiyor. Fark edildiği en erken yaşta özellikle 2 yaş öncesine kadar çocuğu tedavi ile buluşturmalıyız. Koklear implant cerrahisi de ödeme kapsamında ve 1 yaşından itibaren yapılabiliyor. Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor" dedi.

'EN ÖNEMLİSİ ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Genellikle ileri derecede ya da sinirsel tipte işitme kaybı olan hastalara uygulanan koklear implant cerrahisiyle engellerin ortadan kaldırılabileceğini, cihaz kullanmayan ya da kullanmak istemeyen vakalarla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Özdaş, "Yaşlılarımız kapı zili çaldığında açamıyor. Korna sesini duyamadıkları için trafik kazası geçirebiliyorlar. Yakınları, çevresi sıkıntı, endişe duyuyor. En önemlisi, Alzheimer riskini artırıyor. Bu konuda tıpta birçok önemli çalışma var. İşitemiyorsak, algımız da açık değildir. Dışarıdaki verileri, sesleri alamayız. İletişim olmaz, izole olurlar ve bir süre sonra algıları kapanır. Bu da beyin fonksiyonlarını etkiler. O nedenle eğer gerekli ise cihaz kullanılmalıdır" diye konuştu.

Doç. Dr. Talih Özdaş tarafından koklear implant cerrahisi uygulanan Muhsin Bahçeci (56) ise duymaya başladığı için yaşadığı mutluluğu anlattı. Irak'ın kuzeyinde inşaat ustası olarak çalıştığı dönemde kulağının bir anda kapandığını söyleyen Bahçeci, "Talih hocamıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Hastane Eğitim Sağlık

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });