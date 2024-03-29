Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de bağışlanan cesetlerin botoks ve diğer kozmetik işlemlerin eğitimi için kullanılması tepkilere yol açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), etik sınırları zorlayan bir uygulamayla gündemde. Bağışlanan cesetlerin başlarının kesilerek, doktorlara ve diş hekimlerine Botox gibi kozmetik işlemleri öğretmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

NHS hastaneleri, özel estetik kurs merkezlerine, doktorlar, hemşireler ve diş hekimlerinin bu tür işlemleri uygulamak için cesetleri veriyor. Ancak bu uygulama, bağışçıların son isteklerinin saygı görmemesiyle eleştiriliyor.

NHS Trust tarafından yayınlanan broşürlerde, bağışlanan cesetlerin kozmetik eğitimde kullanılacağına dair hiçbir bilgi verilmemesi dikkat çekiyor. Bunun yerine, bağışın gelecek nesil sağlık uzmanlarının eğitimine katkı sağlayacağı ve yaşam kurtarıcı tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu açıklamalar, gerçek kullanım amacını gizlemeye yetmiyor.

Bu durum, bağışlayanların ve ailelerinin isteklerine uygun davranılmadığı gibi, aynı zamanda etik olmayan bir ticari anlayışı da ortaya koyuyor. NHS'nin, kozmetik eğitim için cesetleri kullanarak bu tür bir ticari faaliyeti kolaylaştırması da eleştirilerin hedefinde.

Özetle, bu uygulama, sağlık sektöründe etik kuralların ve bağışçı haklarının ihlal edilmesine yol açarak, kamu vicdanında tartışmalara neden oluyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Birleşik Krallık Hukuk Sağlık Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title