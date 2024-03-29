İngiltere'de bağışlanan cesetlerin botoks ve diğer kozmetik işlemlerin eğitimi için kullanılması tepkilere yol açtı

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), etik sınırları zorlayan bir uygulamayla gündemde. Bağışlanan cesetlerin başlarının kesilerek, doktorlara ve diş hekimlerine Botox gibi kozmetik işlemleri öğretmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

NHS hastaneleri, özel estetik kurs merkezlerine, doktorlar, hemşireler ve diş hekimlerinin bu tür işlemleri uygulamak için cesetleri veriyor. Ancak bu uygulama, bağışçıların son isteklerinin saygı görmemesiyle eleştiriliyor.

NHS Trust tarafından yayınlanan broşürlerde, bağışlanan cesetlerin kozmetik eğitimde kullanılacağına dair hiçbir bilgi verilmemesi dikkat çekiyor. Bunun yerine, bağışın gelecek nesil sağlık uzmanlarının eğitimine katkı sağlayacağı ve yaşam kurtarıcı tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu açıklamalar, gerçek kullanım amacını gizlemeye yetmiyor.

Bu durum, bağışlayanların ve ailelerinin isteklerine uygun davranılmadığı gibi, aynı zamanda etik olmayan bir ticari anlayışı da ortaya koyuyor. NHS'nin, kozmetik eğitim için cesetleri kullanarak bu tür bir ticari faaliyeti kolaylaştırması da eleştirilerin hedefinde.

Özetle, bu uygulama, sağlık sektöründe etik kuralların ve bağışçı haklarının ihlal edilmesine yol açarak, kamu vicdanında tartışmalara neden oluyor.