İnegöl'de Sezaryenle Dünyaya Gelen Bebek, Türkiye'nin En Büyük Bebekleri Arasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37. haftasında sezaryenle 6 kilo 150 gram ağırlığında dünyaya gelen Ali Atilla, Türkiye'deki en büyük bebek olarak kayıtlara geçti. Ailesi, bebeğin sağlığından memnun.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 37'nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bebek, 2024-2025 taramalarında Türkiye'nin en uzun ve en kilolu bebeği olarak kayıtlara geçti. 'Ali Atilla' adı verilen bebeğin ağırlığı 6 kilo 150 gram, boyu ise 59 santim olarak ölçüldü.

Kentteki özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa'nın kontrolünde olan Özel Sağlık Merkezi Müdürü Ece Bircan (28), hamileliğinin son haftalarına yaklaştığında yapılan muayenede, bebeğinin fazla kilolu olarak dünyaya geleceğini öğrendi. Avukat eşi Murat Tunç Bircan (32) ile birlikte 5 kilogram civarında doğmasını bekledikleri bebekleri, hamileliğin 37'nci haftasında 6 kilo 150 gram olarak dünyaya gelince, çift büyük şaşkınlık yaşadı. Sezaryenle dünyaya gelen ve doktor ile ekibinin doğumunda büyük hassasiyet gösterdiği bebeğe 'Ali Atilla' adı verildi. Ali Atilla bebek hem normalde yaklaşık 2 kilo fazla ağırlığı hem de 59 santimlik boyuyla, doğum kayıtlarına geçti. Bebeğin ilk muayenesinde ise üzerindeki kıyafetlerle birlikte 6 kilo 220 gram olduğu görüldü.

'2024-2025 TARAMALARINDA TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK BEBEK'

Doğum sonrası yapılan kontrollerde anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa, "Bebek Bircan tarafımdan takip edildi. Birkaç gün önce de doğumu gerçekleşti. Sıkıntılı bir takip vardı. Bebek çok hızlı kilo alıyordu. 6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurttuk. 2024-2025 taramalarında Türkiye'deki en büyük bebek. Geçen sene İspanya'daki 6 kiloluk bebek Avrupa'da gündem olmuştu. Bundan birkaç ay önce doğuda bir ilimiz de 5 kilo 250 gram doğan bir bebekle baya sansasyonel olmuştu. Bizim bebeğimiz aynı zamanda 37 haftalık bir bebekti. Literatüre girmeye aday bir bebek. Annemizi bir iki gün hastaneye yatırdık. Fakat ağrılar artmaya başlayınca normal doğum süresinden 3 hafta önce de olsa, sezaryenle almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

'BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Baba Murat Tunç Bircan, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, anne Ece Bircan ise "Biz aslında bekliyorduk, çünkü ultrasonda her hafta, her ay kontrollerinde belliydi kilolu gittiği, önden gittiği. İbrahim Hocam söylüyordu ama biz tabi ki 5 küsur beklerken birden 6 kilo 150 gram doğması bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
