İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor

Türkiye'de sıkça tüketilen bitkisel takviye ginseng, beklenmedik bir sağlık skandalının merkezine yerleşti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sabri Onur Çağlar, hiçbir kalp rahatsızlığı olmayan 29 yaşındaki sağlıklı bir kadında, yüksek doz ginseng kullanımı sonrası gelişen yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon (AF) vakasını tıp literatürüne kazandırdı.

Bu vaka, dünya tıbbında ginsengin sağlıklı bir bireyde AF tetiklediğinin ilk kez belgelenmesi olarak kayda geçti. "THE PARADOXICAL PRO-ARRHYTHMIC EFFECT OF GINSENG: A CASE OF ATRIAL FIBRILLATION IN A HEALTHY ADULT" başlıklı çalışma, European Journal of Case Reports in Internal Medicine dergisinde yayımlandı.

KADIN ACİLE ÇARINTIYLA BAŞVURDU

Bandırma'da özel bir hastanede yaşanan vakaya göre genç kadın, günlerdir süren şiddetli çarpıntı şikâyetiyle acil servise başvurdu. Hasta, yorgunluk için iki aydır günde 2 kez 500 mg kırmızı ginseng kapsülü kullandığını söyledi. Acil serviste çekilen EKG'de kalbin dakikada 123 atımla düzensiz attığı belirlendi ve ciddi bir ritim bozukluğu olan Atriyal Fibrilasyon (AF) tanısı koyuldu.

YAPILAN TETKİKLERDE BAŞKA SEBEP BULUNAMADI

Hızla tedavi edilen hastanın kalp ritmi normale döndürüldü ve ginseng kullanımı tamamen durduruldu. Tiroid, elektrolit dengesizlikleri ve yapısal kalp hastalıkları dahil tüm incelemeler normal çıktı. Uzmanlara göre ritim bozukluğunu tetikleyen tek etken ginsengdi.

Kardiyolog Dr. Sabri Onur Çağlar

KARDİYOLOG ÇAĞLAR: PARADOKSAL VE TEHLİKELİ BİR ETKİ

Dr. Sabri Onur Çağlar, ginsengin çoğunlukla kalp dostu bir takviye olarak bilindiğini ancak bu vakanın tam tersini ispatladığını belirterek şunları söyledi: "Bu, paradoksal bir etki. Ginseng'in pro-aritmik, yani ritim bozucu bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. AF ile gelen her hastada bitkisel ürün kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır."

Hastanın ginseng kesildikten sonra tamamen iyileşmesi, uzmanlara göre bitkisel takviyenin sorunun doğrudan kaynağı olduğunu kanıtlıyor.

"BİTKİSEL" DEMEK MASUM DEMEK DEĞİL

Ekip, kamuoyunu ve hekimleri uyardı:

"Ginseng de dahil olmak üzere bitkisel takviyeler kesinlikle zararsız değildir."

"Kontrolsüz kullanım genç ve sağlıklı bireylerde bile ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir."

"Çarpıntı, kalp sıkışması veya nefes darlığı yaşayan herkes kullandığı takviyeleri doktoruna bildirmelidir."

Bu çarpıcı vaka, doğal olduğu düşünülen ürünlerin bile yanlış dozda kullanıldığında hayati risk oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.