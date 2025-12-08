Haberler

İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor

İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yorgunluk için kullanılan ginseng, sağlıklı bir kadında ölümcül ritim bozukluğu tetikledi. Türk Kardiyolog Dr. Sabri Onur Çağlar, literatüre giren vakayla bitkisel takviyelerin sanıldığı kadar masum olmadığını duyurdu.

Türkiye'de sıkça tüketilen bitkisel takviye ginseng, beklenmedik bir sağlık skandalının merkezine yerleşti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sabri Onur Çağlar, hiçbir kalp rahatsızlığı olmayan 29 yaşındaki sağlıklı bir kadında, yüksek doz ginseng kullanımı sonrası gelişen yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon (AF) vakasını tıp literatürüne kazandırdı.

Bu vaka, dünya tıbbında ginsengin sağlıklı bir bireyde AF tetiklediğinin ilk kez belgelenmesi olarak kayda geçti. "THE PARADOXICAL PRO-ARRHYTHMIC EFFECT OF GINSENG: A CASE OF ATRIAL FIBRILLATION IN A HEALTHY ADULT" başlıklı çalışma, European Journal of Case Reports in Internal Medicine dergisinde yayımlandı.

KADIN ACİLE ÇARINTIYLA BAŞVURDU

Bandırma'da özel bir hastanede yaşanan vakaya göre genç kadın, günlerdir süren şiddetli çarpıntı şikâyetiyle acil servise başvurdu. Hasta, yorgunluk için iki aydır günde 2 kez 500 mg kırmızı ginseng kapsülü kullandığını söyledi. Acil serviste çekilen EKG'de kalbin dakikada 123 atımla düzensiz attığı belirlendi ve ciddi bir ritim bozukluğu olan Atriyal Fibrilasyon (AF) tanısı koyuldu.

YAPILAN TETKİKLERDE BAŞKA SEBEP BULUNAMADI

Hızla tedavi edilen hastanın kalp ritmi normale döndürüldü ve ginseng kullanımı tamamen durduruldu. Tiroid, elektrolit dengesizlikleri ve yapısal kalp hastalıkları dahil tüm incelemeler normal çıktı. Uzmanlara göre ritim bozukluğunu tetikleyen tek etken ginsengdi.

İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyorKardiyolog Dr. Sabri Onur Çağlar

KARDİYOLOG ÇAĞLAR: PARADOKSAL VE TEHLİKELİ BİR ETKİ

Dr. Sabri Onur Çağlar, ginsengin çoğunlukla kalp dostu bir takviye olarak bilindiğini ancak bu vakanın tam tersini ispatladığını belirterek şunları söyledi: "Bu, paradoksal bir etki. Ginseng'in pro-aritmik, yani ritim bozucu bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. AF ile gelen her hastada bitkisel ürün kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır."

Hastanın ginseng kesildikten sonra tamamen iyileşmesi, uzmanlara göre bitkisel takviyenin sorunun doğrudan kaynağı olduğunu kanıtlıyor.

"BİTKİSEL" DEMEK MASUM DEMEK DEĞİL

Ekip, kamuoyunu ve hekimleri uyardı:

  • "Ginseng de dahil olmak üzere bitkisel takviyeler kesinlikle zararsız değildir."
  • "Kontrolsüz kullanım genç ve sağlıklı bireylerde bile ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir."
  • "Çarpıntı, kalp sıkışması veya nefes darlığı yaşayan herkes kullandığı takviyeleri doktoruna bildirmelidir."

Bu çarpıcı vaka, doğal olduğu düşünülen ürünlerin bile yanlış dozda kullanıldığında hayati risk oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

nitroospeed ve redbulda da kalp krizi yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Kadro dışı kalan Cenk en sonunda sessizliğini bozdu
Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

Faturanız bu limiti aşıyorsa dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza yolda
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
title