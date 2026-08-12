Iğdır'da Yılan Sokması Vakaları Artıyor: Uzmanlar Uyardı

Iğdır'da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte yılan sokması vakalarında da artış yaşandı. Son bir ayda hastaneye yılan sokması nedeniyle üç kişi başvururken, uzmanlar özellikle zehirli yılanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve yanlış müdahalelerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Iğdır'da yazın hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan sokması vakalarında da artış yaşandı. Son bir ay içerisinde hastaneye 3 yılan sokması vakası başvururken, uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. Iğdır'ın özellikle doğal alanlar açısından zengin bir şehir olduğunu belirten Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Burak Yenikaya, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklığın zirve yapmasıyla birlikte bazı zehirli yılanlarla karşılaşma durumlarının arttığını söyledi. Dr. Yenikaya, "Özellikle son bir ay içinde hastanemize üç adet yılan sokması vakası başvurdu. Hastaların hemen tedavisine başladık. Bir hastamızı taburcu ettik, ikisinin de hala tedavisi sürmekte" dedi.

Yılan sokması durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi veren Dr. Yenikaya, vatandaşların öncelikle panik yapmaması gerektiğini belirterek, "Yılan sokması durumunda vatandaşlarımızın ilk olarak yapacağı şey, panik yapmadan ve yılan soktuğu uzvu hareket ettirmeden sabit bir şekilde beklemek, asla hareket ettirmeye çalışmamak" dedi.

Toplum arasında yılan sokmalarına ilişkin yanlış uygulamaların bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yenikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle toplum arasında da çok yanlış bilinen uygulamalar mevcut. Bunlardan biraz bahsedeyim. Özellikle yılanın soktuğu bölgeyi bir bıçak veya kesici bir alet aracı ile kanını akıtmak aracılığıyla kesmek, çizmek ve oradaki zehri emmeye çalışmak toplumumuzda sıkça bilinen fakat çok yanlış uygulamalardır. Vatandaşlarımızın bu yanlış uygulamayı kesinlikle yapmasını istemiyoruz."

Zehirli yılanın yeniden saldırabileceğine dikkat çeken Dr. Yenikaya, "Zehirli bir yılan sokması vakasında yılanın tekrar sokabileceği göz önünde bulundurulup ortamdan, en azından yılandan uzaklaşabilecek şekilde hareket etmek. Sonra bundan sonra ilk olarak hareketsiz kalmak, panik yapmamak ve mutlaka 112'yi aramak" ifadelerini kullandı.

"Zaman kaybetmeden 112 aranmalı"

Yılan sokmalarında zamanın büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yenikaya, "Çünkü zamana karşı bir yarış halindeyiz. Bu zehir zaman geçtikçe daha fazla vücuda, kan dolaşımına katılmaya başlıyor. O yüzden zaman kaybetmeden 112'yi arayıp ambulans çağırmak en önemli basamağı oluşturuyor" dedi.

Bilinçsiz şekilde uygulanan turnikelerin de ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Dr. Yenikaya, "Özellikle bu turnike uygulaması da; bilinçsizce yapılan turnike uygulamaları dokuya giden kan akımını azalttığı için o dokuda iskemik ve nekroz dediğimiz doku çürümesine neden olabilir. ve bu da ilerleyen dönemde uzuv kaybına yol açabilir. Bu yüzden bu turnike uygulamasından mümkün olduğu kadar yılan sokması durumunda kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Solunum felcine kadar ilerleyebiliyor"

Yılan zehirlenmesinin belirtilerine de değinen Dr. Yenikaya, "Bu zehirlenme belirtileri arasında yılanın soktuğu uzuvda hızla ilerleyen ödem, morarma ve bazen kanama bozukluğu, burunda, gözde veya idrarda ciddi kanamalar yapabiliyor. veya bazı zehirli yılan vakalarında sinir sistemini ve solunum sistemini etkileyerek, solunum felcine kadar ilerleyen durumlara neden olabiliyor" dedi.

Hastanede yılan sokmalarında kullanılmak üzere panzehir bulunduğunu belirten Dr. Yenikaya, "Bu panzehir dediğimiz yılan serumu bizim hastanemizde de mevcut. Hatta stoklarını sürekli gözden geçiriyoruz. Sağlık Müdürlüğü'ne eksik stok varsa mutlaka yerine koyuyoruz. Türkiye'deki zehirli yılanların neredeyse tümünü kapsayacak şekilde panzehirlerimiz mevcut. Bu vakalarla karşılaşınca acil servisimizde ilk olarak bu panzehiri değerlendirerek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarlalar ve taşlık alanlarda dikkatli olunmalı"

Yılan sokmalarından korunmak için özellikle yılanların yaşam alanlarından uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Yenikaya, "Öncelikle yılan sokmasından korumak için bu zehirli yılanlarla karşılaşacağımız bölgelerden uzak durmamız gerekiyor" dedi.

Riskli bölgeleri de sıralayan Dr. Yenikaya, "Özellikle tarlalar, taşlık ve kayalık bölgeler, odun ve taş birikintilerinin çevreleri ve Ağrı Dağı çevresindeki özellikle yayla kısımları. Bu yerlerden uzak durmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dr. Yenikaya, yılan sokmalarına karşı ayak bileğini de kapsayan uzun ayakkabı, bot veya çizme giyilmesini tavsiye ederek, "Yılanın sokacağı bölgeleri korumak için ayak bileğini de kapsayan uzun ayakkabı veya botlar, çizmeler giyilmesi uygun olacaktır" dedi.

Dr. Yenikaya, "Şimdi tüm yılan sokmalarında sokan yılanın zehirli olduğunu kabul edip, öncelikle panik yapmayıp, yanlış uygulamalardan kaçınarak 112'yi aramak. İlk yapacağımız şey bu. 112'yi arayıp, ambulansın gelmesini bekleyeceğiz ve yanlış uygulamalardan kaçınacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı