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Iğdır'da Sürekli Kan Bağışı Dönemi Başladı

Iğdır'da Sürekli Kan Bağışı Dönemi Başladı
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Iğdır’da hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılay’ına kazandırılan kan bağışı aracının açılışı gerçekleştirildi.

Iğdır'da hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılay'ına kazandırılan kan bağışı aracının açılışı gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda hizmet verecek araç, kentte ilk kez sürekli kan bağışı hizmeti sunacak.

Iğdır'da hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'a kazandırılan kan bağışı aracının açılışı yapıldı. Bugüne kadar Van'dan belirli dönemlerde Iğdır'a gelerek sınırlı sürelerle hizmet veren kan bağışı aracı, yeni araçla birlikte ilk kez kentte sürekli olarak görev yapacak. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda hizmet verecek olan araç, sabit personeliyle il merkezinde düzenli olarak kan bağışı kabul edecek. İhtiyaç duyulması halinde ilçelerde de hizmet sunacak. Hayırseverlerin bağışlarıyla kazandırılan aracın açılışının yapılmasıyla birlikte Iğdır'da kan bağışı hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Açılışta konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, bugüne kadar Van Bölge Başkanlığı kapsamında belirli günlerde kan bağışı aracının Iğdır'a geldiğini belirterek, "Maalesef bugüne kadar Iğdır'da daimi olarak hizmet veren bir kan bağış merkezimiz yoktu. Çok şükür, bu anlamda Kızılay Genel Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir kamu katkısı olmadan, tamamen hayırseverlerimizin desteğiyle bu araç hayata geçti. Bu işin arka planında emeği olan, ismini sayamadığım, çok kıymetli katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kan ihtiyacının önemini şahsen yaşamış biri olarak aracın Iğdır için çok kıymetli olduğunu ifade eden Taşolar, "Kan ihtiyacının ne demek olduğunu şahsen yaşamış biri olarak, burada daimi olarak kan bağış aracımızın olmasını çok önemli ve kıymetli buluyorum. Vereceğimiz kanlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşılması, kan ihtiyacı olabilecek yakınlarımızın bir durumu söz konusu olduğunda sesimize kulak verecek, bizi dinleyecek, bize yol gösterecek ve en kısa zamanda kan temininin sağlanacağı bir merkezin olması çok önemli." diye konuştu. Vali Taşolar, konuşmasının sonunda kan bağışı aracının Iğdır için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti ve kurdeleyi davetliler ile beraber kestiler.

Hayırseverlerin bağışlarıyla kazandırılan aracın hizmete girmesiyle birlikte Iğdır'da kan bağışı hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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