İç Hastalıkları Uzmanı Alihan Oral: Obezitede Avrupa birincisiyiz

İç Hastalıkları Uzmanı Alihan Oral: Obezitede Avrupa birincisiyiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İç Hastalıkları Uzmanı Alihan Oral: Obezitede Avrupa birincisiyiz
Haber Videosu

İç hastalıkları uzmanı Alihan Oral, Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Obezitenin Türkiye'de ulaştığı kritik noktayı değerlendiren Oral, tedavi yöntemlerinden diyetlere, ilaçlardan yapay zekanın hareketsizliği artırmasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İç hastalıkları uzmanı Alihan Oral, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu belirterek "sevinemediğimiz tek şampiyonluk bu" dedi. Oral, obezitenin sadece kilo değil, hormon dengesi, iç yağlanma ve yaşam alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

"OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ AMA SEVİNİLECEK BİR ŞAMPİYONLUK DEĞİL"

Alihan Oral, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu hatırlatarak bu durumun ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Oral, tatlıya olan isteğin ve insülin direncinin obeziteyi körüklediğini, hormon dengesinin de bozulduğunda kısır bir döngü oluştuğunu ifade etti.

"EN SAĞLIKLI DİYET, AKDENİZ DİYETİDİR"

Diyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oral, "En sağlıklı diyet Akdeniz diyeti. Ancak bazı hastalıklarda diğer diyetlerin de olumlu etkileri olabiliyor" dedi. Ayrıca obezite için kullanılan bazı ilaçların artık diyabet ve kalp hastalıklarında da popüler şekilde tercih edildiğini belirtti.

"YAPAY ZEKA OBEZİTEYİ ARTIRABİLİR"

Teknolojinin getirdiği hareketsizlik riskine de dikkat çeken Oral, "İnsanoğlu hareket etmek üzere yaratıldı ama yapay zeka ile bu hareket daha da azalacak. Bu da obeziteyi artıracak" ifadelerini kullandı. Yakında obezite tanımının değişebileceğini de belirten Oral, sadece kilonun değil iç yağlanmanın da kriter haline geleceğini söyledi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
Sendika başkanından rest: Memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

Komşu ülkeye yalnızca pasaportla giriş yapılabilecek
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.