Hastane koridorunda çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı bir koleksiyon 30 yıldır çocukların yutup vücutlarından çıkartılan cisimler koleksiyon oldu -'Sindirim ve solunum yolundan çıkarılan 120 madde arasında;

Hastane koridorunda çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı bir koleksiyon

30 yıldır çocukların yutup vücutlarından çıkartılan cisimler koleksiyon oldu

-'Sindirim ve solunum yolundan çıkarılan 120 madde arasında; kalemtıraş, vida, çivi, kolye ucu, yorgan iğnesi, mıknatıs gibi yer alıyor

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bulümünde çocukların yuttuğu ve yemek borusundan ameliyatla çıkardığı cisimler, aileler duyarlılık kazansın diye hastane koridorundaki panoda sergileniyor. Panoda,mıknatıs, kalemtıraş, vida, iğne, pil,çivi, bozuk para, küçük oyuncak parçaları,kuruyemiş türleri başta olmak üzere her evde bulunabilecek cisimler dikkat çekiyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bulümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Güngör Karagüzel, kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu ile birlikte çocukların oyun oynarken, yemek ya da soluk borularına kaçan cisimleri toplumda duyarlılık kazandırmak amacıyla ilginç bir koleksiyona dönüştürdü. 30 yıllık bir birikim sonucu oluşturulan koleksiyonda, aralarında kalemtıraş, vida, çivi, kolye ucu, yorgan iğnesi, mıknatıs, pil,oyun hamuru,küpe gibi çeşitli maddelerin yer aldığı rafta, özellikle bozuk para ve kuruyemiş parçalarının fazla olması dikkat çekti. Yaklaşık 120 çeşit maddenin yer aldığı koleksiyon, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi H Blok binasındaki Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölümü'nde oluşturulan, 'Sindirim ve Solunum Yolundan Çıkarılan Cisimler' yazılı panoda sergileniyor.

"0-3 yaş arası çocuklara dikkat"

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Güngör Karagüzel, solunum ve sindirim yollarındaki yabancı cisimlerin çocuklar için ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunun altını çizdi.

Solunum yollarındaki yabancı cisimler yaşamı tehdit eden boyutlara gelebildiğine değinen Karagüzel, " Bu yaş aralığındaki çocuklar 6 ay ile 3 yaş arasındakilerden oluşuyor. Henüz çiğneme fonksiyonunu yerine getiremeyen özelliklede kuruyemiş, fınfık,fıstık ceviz gibi kuruyemişleri yada ağızda kolaylıkla kayganlaşabilen meyve çekirdekleri karşımıza çıkabiliyor. Bunların klinik tablosu ise iki şekilde karşımız acıkıyor. Birincisi çok acil durum yaşamı tehdit eden solunum durması morarma, solunumun kaybolmasıyla bize gelebiliyor. Bunların mutlaka bilinçli şekilde yapılması gerekir, ani ve erken müdahale önemli yaşam kurtarıyor" diye konuştu.

"Kapalı ameliyatla çıkrıyoruz"

İkincisi ise kronik denilen geç zamanda kendilerine gelen çocuklar olduğuna değinen Karagüzel, " Bazen alerjiyle karşılaşabiliyor. Uzun süreli öksürük, hırıltılı solunum şekilde yakınmalarda çocuk hekimleri tedavi sonucunda başarı sağlanamazsa bize sevk ediliyor. Ardından yabancı cisim ön tanısı ile biz değerlendiriyoruz. Sonuçta bunlar hastaneye geldikten sonra kapalı ameliyat ışıklı bir boruyla genel anestezi altında solunum yollarına girilip veya bronşlardaki yabancı cisimleri çıkartıyoruz"dedi.

"Para ve pile dikkat"

Sindirim yolu mide bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimlerinde olduğunu belirten Karagüzel, " Bunlar solunum yollarına kaçan yabancı cisimler kadar ciddi bir hayati risk oluşturmasa da yabacı cisimler yutulduğunda sindirim yollarında tıkanıklığa yol açabiliyorlar. Günümüzde para, oyuncak ve saat pillerini yutma şeklinde sindirim yollarındaki cisimleri görüyoruz. Piller içindeki enerji nedeniyle yemek borunda yanıklara yol açabiliyor. Yakınması olan çocukların ilgili hastaneye başvurması gerekir" dedi.

"Kuıruyemiş türleri"

Hastane koridorundaki sindirim ve solunum yollarından çıkarılan cisimlerin sergilendiği panolardan bahseden Karagüzel, " Buradaki yabancı cisimler 30 yıllık bir çalışmanın ana ürünüdür. Prof.Dr. Mustafa Melikoğlu hocamız başlatmıştır. Sindirim yolunda daha çok künt cisimleri görüyoruz. Bunlar para, jeton, piller,çiğnenmeden yutulan besin maddeleri et ve meyve parçaları, toplu iğne, kilitli iğne, oyuncak parçaları olabiliyor. 3 yaş bitimine kadar küçük oyuncak parçalarından çocukları uzak tutmak gerekir. Solunum yollarında ise daha çok orada organik maddeleri görüyoruz. Kuruyemiş türleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Fındık, fıstık, ceviz gibi. Diş gelişimi bu dönemde tamamlanmadığı için çocuklara kuruyemiş verilmemelidir. Sindirim yolundaki gibi solunum yola kaçan küçük oyuncak parçalarından da çocuklar uzak tutulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Dikkat çekmek istiyoruz"

İki panoyu koridora yaparken ailelerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Karagüzel, " Her zaman bu tür açıklamalara insanlar ulaşılamıyor. Ama buraya gelen ailelerimiz genellikle bu panoyla ilgileniyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz için eğitim dede kullanıyoruz" dedi.

"Şok olduk"

Panoyu inceleyen 2 çocuk annesi Zekiye Özer, " Burada çocuklardan çıkan malzemeleri gördükçe çok korktum. Çok tehlikeli şeyler yutmuşlar. İnsan bunları gördükçe korkuyor. Mıknatıs, kalemtıraş, iğne yutmuşlar. Anne baba olarak daha çok d,kkat etmeliyiz. Aklımıza gelmeyen şeyleri çocuklar yutmuş çok olduk. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.