GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE DÜNYADA İLK UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE

26–29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Güzellik & Bakım İstanbul Fuarı, profesyonel kozmetikten medikal estetiğe, anti-aging uygulamalardan saç, tırnak ve vücut bakımına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini katılımcılarla buluşturuyor. Ziyaretçiler, ürünleri yalnızca görmekle kalmayıp; uygulamalı deneyimler, interaktif workshoplar ve sahnedeki masterclasslar ile sektördeki en güncel trendleri ve ileri teknoloji çözümleri doğrudan deneyimleyecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ZAYIFLAMA ROBOTU TÜRKİYE'DE İLK KEZ TANITILACAK

Fuarın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, dünyada ve Türkiye'de ilk kez tanıtılacak, estetisyen müdahalesi gerektirmeyen robotik zayıflama cihazı olacak. Katılımcılar, bölgesel zayıflama uygulamalarını robotik sistem ve yapay zeka desteğiyle deneyimleme fırsatı bulacak. Cihaz, kişiye özel programlar oluşturmak için cilt nemi, elastikiyet, pigmentasyon ve hassasiyet gibi parametreleri ölçecek. Ölçümlerin ardından robotik uygulamalar ile protokolleri standartlaştıracak ve güvenli, tutarlı sonuçlar sağlayacak. Ziyaretçiler hem gözlemleyerek hem de uygulamalı olarak cihazın etkilerini test edecek, bu sayede hem teknolojinin gücünü hem de sektördeki yenilikçi yaklaşımı doğrudan deneyimleyecek. Fuarda yapılacak interaktif sunumlar, geleceğin estetik uygulamalarının sahada nasıl uygulanacağını katılımcılara gösterecek ve sektörde çığır açan bir deneyim sunacak.

CİLT BAKIMINDA YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

Güzellik & Bakım İstanbul Fuarı'nda, cilt bakımına yönelik en yeni teknolojiler katılımcılarla buluşacak. Fuarda ziyaretçiler, kırışıklık görünümünü azaltmayı, cilt dokusunu güçlendirmeyi ve sağlıklı yaş alma yaklaşımını desteklemeyi hedefleyen gelişmiş cihazları ve patentli bakım terapilerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Türkiye'de ilk kez tanıtılacak olan cihaz, kırışıklıkları hedef alırken kas ve cilt yapısını destekleyen çok yönlü bir teknoloji sunuyor. Cildin alt katmanlarını uyaran ve kas dokusunu aktive eden sistem, özel protokollerle cilt sıkılığını artırmayı amaçlıyor. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek demonstrasyonlarda, cihazın çalışma prensipleri ve uygulama süreçleri ziyaretçilere adım adım gösterilecek. Kraliyet ve Hollywood bakımı" olarak adlandırılan bu yenilikçi cihazlar, cildin nem seviyesini yükseltmeye ve doğal yenilenme sürecini desteklemeye yardımcı olarak, katılımcılara eşsiz bir bakım deneyimi sunuyor.

OKSİJEN TERAPİSİ VE MİKRO İĞNE UYGULAMALARI

Fuarda öne çıkan bir diğer önemli uygulama grubu, oksijen terapisi ve mikro iğne teknolojileri olacak. Oksijen terapisi temelli sistemler, yüksek basınçlı oksijen kullanarak cildin nem seviyesini artırmayı, hücre yenilenmesini hızlandırmayı ve cilde doğal bir canlılık kazandırmayı hedefliyor. Bu yöntem, cildin alt katmanlarına oksijen ve aktif içeriklerin nüfuz etmesini sağlayarak daha sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü yaratıyor. Mikro iğne uygulamaları ise cilt yüzeyinde kontrollü mikro kanallar oluşturarak cildin doğal yenilenme sürecini tetikliyor. Bu sayede cilt, kolajen ve elastin üretimini artırarak dokusunu güçlendiriyor ve kırışıklık görünümünü azaltıyor. Mikro iğne teknolojileri ayrıca, serum ve aktif bakım ürünlerinin cilde daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Katılımcılar, fuarda bu uygulamaları hem gözlemleme hem de deneyimleme fırsatı bulacak. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek demonstrasyonlar sayesinde, hangi cilt tiplerine uygun oldukları, uygulama teknikleri ve elde edilen etkiler detaylı olarak gösterilecek. Bu deneyim, ziyaretçilere modern cilt bakımında oksijen terapisi ve mikro iğne uygulamalarının sağladığı faydaları yakından inceleme imkânı sunacak.

UYGULAMALI CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ VE KORE TEKNOLOJİLERİ

Fuarda, cilt bakımında fark yaratacak ve ilk kez tanıtılacak ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Hassas ve atopik cilt tiplerine uygun tonik, krem, serum ve maske setleri, Kore cilt bakım teknolojileri ve yerel markaların ürünleri uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak ziyaretçilere sunulacak. Katılımcılar, ürünlerin kullanım alanlarını, içerik yapılarını ve uygulama tekniklerini birebir deneyimleyerek cilt dokusunu güçlendiren serumlar, nem dengesini sağlayan tonikler, kırışıklık görünümünü azaltan kremler ve canlı, parlak bir cilt kazandıran maskelerin etkilerini gözlemleyebilecek. Ürünlerin güvenilirliği, bilinen iş birlikleri ve doktor-onaylı protokollerle desteklenirken, Kore cilt bakım ürünleri inovatif içerik ve teknolojileriyle fuarda ön plana çıkıyor. Çok adımlı uygulama trendlerini katılımcılara uygulamalı olarak gösteren bu ürünler, ziyaretçilere interaktif bir deneyim alanı sağlarken, cilt bakımında gelişen yeni yaklaşımları doğrudan deneyimleme imkânı sunacak.

TUZ TERAPİSİ İLE ETKİN BAKIM PROTOKOLLERİ

Fuarın öne çıkan bir diğer uygulaması, cilt bakımında destek sağlayan özel tuz kabinleri. Tuz terapisi prensibiyle çalışan bu kabinler, cildin nefes almasını kolaylaştırırken bakım sürecini tamamlayan rahatlatıcı bir ortam sunuyor. Tuz kabinleri, ciltteki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, nem dengesini destekler ve bakım uygulamalarının etkisini artırmayı amaçlıyor. Bu sayede katılımcılar, kabinlerde uygulanan protokolleri deneyimleyerek cildin yenilenme sürecini ve cilt sağlığı üzerindeki katkılarını gözlemleyebilecek.

UZMAN REHBERLİĞİNDE MASTERCLASS VE WORKSHOPLAR

Fuarda tırnak ve oje kategorisinde, birden fazla işlevi bir araya getiren gelişmiş jel sistemleri ve bakım çözümleri katılımcılarla buluşacak. Workshoplar ve masterclasslar aracılığıyla ürünlerin uygulanışı sahada detaylı olarak gösterilecek, tırnak bakımına dair teknikler tanıtılacak. Ayrıca ayak bakımı için geliştirilen pedikür setleri ve bakım ürünleri de katılımcılarla paylaşılacak. Podologların desteğiyle ürünlerin özellikleri ve profesyonel kullanım bilgileri aktarılacak. Bu kapsamda fuar, tırnak ve ayak bakımındaki yenilikleri ve sektördeki güncel standartları bir arada sunacak.

İNTERAKTİF DENEYİM VE İNOVASYON PLATFORMU

Fuar, katılımcılara ürünleri sadece görme değil, uygulamalı deneyimleme ve sektördeki trendleri sahnede takip etme fırsatı sunacak. Uygulamalı masterclasslar, estetik uygulamalar, makyaj teknikleri, saç tasarımı ve cilt bakımı gibi alanlarda uzman rehberliği ile gerçekleştirilecek. TG Expo Güzellik & Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, fuarın inovasyonu merkeze alan bir platform olduğunu belirterek; "Katılımcılar, uygulamalı deneyimler ve masterclasslar sayesinde ürünleri doğrudan gözlemliyor ve deneyimliyor. Bu sayede sadece ürünleri görmekle kalmayıp, her bir uygulamanın etkisini, kullanım alanını ve potansiyel sonuçlarını bizzat deneyimleme fırsatı buluyorlar. Fuar, sektördeki yenilikçi teknolojilerin, uygulamaların ve eğitim modellerinin bir araya geldiği bir platform sunuyor. Katılımcılar hem ticari iş birliklerini geliştirebiliyor hem de geleceğin estetik ve bakım standartlarını öğreniyor. Bu deneyim, sektördeki profesyoneller için yeni bakış açıları, ilham verici uygulamalar ve doğrudan etkileşim imkânı sağlıyor; inovasyon ve eğitimi aynı çatı altında buluşturan eşsiz bir ortam yaratıyor" ifadelerinde bulundu.

TG Expo Hakkında;

2008 yılından bu yana faaliyet gösteren TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş., uluslararası deneyime sahip kadrosuyla Türkiye'de fuarcılık sektörüne katkı sağlamaktadır. UFI ve ICCA üyesi, T.C. Ticaret Bakanlığı'na akredite olan şirket; yurt dışı fuarların milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirmeye yetkilidir. 5 kıtada 35 ülkede düzenlediği organizasyonlarla Türk firmalarının küresel pazarlara açılmasını destekleyen TG Expo, danışmanlıktan lojistiğe kadar kapsamlı hizmet sunarak ihracatçılara uluslararası standartlarda fuarcılık deneyimi sağlamaktadır.