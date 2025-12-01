GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER

Oysa göz, ihmal edildiğinde sessizce zararı biriktirir. Bu nedenle bugün, göz sağlığını korumak için mutlaka kaçınılması gereken bazı yanlışları paylaşmak istiyorum.

1. "Geçer" diye beklemek

Görmede ani bulanıklık, ışık çakmaları, uçuşmalar, göz ağrısı veya görme kaybı…

Bu belirtiler bazen birkaç dakika içinde düzelir ama altında yatan neden ciddi olabilir. Retina yırtıkları, glokom krizleri veya damar tıkanıklıkları gibi durumlar acil müdahale gerektirir.

Beklemek gözün en büyük düşmanıdır.

2. Göz damlasını gelişi güzel kullanmak

Halk arasında "kırmızılığı alır, yanmayı geçirir" diye bilinen bazı damlalar —özellikle kortizon içerenler— gözde geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir.

Kortizonlu damlaların kontrolsüz kullanımı glokoma, enfeksiyonların ağırlaşmasına, hatta kornea erimesine kadar giden sonuçlar doğurabilir.

Göz damlası, doktor reçetesi olmadan kullanılmaması gereken bir ilaçtır.

3. Gözleri ovuşturmak

Alerji, kaşıntı veya yorgunluk hissi…

Neden ne olursa olsun göz ovuşturmak, keratokonus gibi kornea incelmesine yol açabilir. Özellikle genç yaşlarda sık ovuşturma, kornea yapısını kalıcı olarak bozabilir.

Göz, vücudumuzun en hassas dokularından biridir; basınca karşı son derece duyarlıdır.

4. Ekran karşısında "kırpmayı unutmak"

Uzun süre bilgisayar, telefon veya tablet kullanırken göz kırpma sayısı normalin yarısına düşer. Bu da göz kuruluğunu artırır, yanma ve batma şikâyetlerine neden olur.

Her 20 dakikada bir, 20 saniyelik kısa bir mola ve uzak bir noktaya bakmak gözleri rahatlatır. Küçük bir alışkanlık, büyük bir fark yaratır.

5. Bilinçsiz lens kullanımı

Kontakt lensler doğru kullanıldığında konfor sağlar; ancak yanlış kullanımda ciddi enfeksiyonlara kapı açar.

Lensle uyumak, musluk suyuyla temizlemek, lens kabını aylarca değiştirmemek… Bunların hepsi korneayı tehdit eden riskli davranışlardır.

Unutmamak gerekir ki lens bir estetik ürün değil, tıbbi bir gereçtir.

6. Güneş gözlüğünü sadece "aksesuar" sanmak

UV koruması olmayan bir güneş gözlüğü, takılmadığından bile daha zararlıdır.

Korumasız cam karanlık ortam hissi yaratır ve göz bebeğini büyütür; bu da zararlı ışınların daha yoğun geçmesine sebep olur.

Güneş gözlüğü estetik değil, koruyucu bir ekipmandır.

7. Yıllarca kontrol yaptırmamak

Gözdeki birçok hastalık sinsi ilerler. Glokom buna en bilinen örnektir; kişi görme alanı daralana kadar durumu fark etmeyebilir.

Düzenli kontrol, sadece bir "rutin" değil, gelecekteki görme kalitesinin sigortasıdır.

Son Söz

Göz sağlığı, günlük hayatın küçük alışkanlıklarında gizlidir. Yapmadıklarımız, çoğu zaman yaptıklarımızdan daha büyük önem taşır.

Görme duyusu, insanın hayata açılan en kıymetli penceresidir. Bu pencereyi temiz, sağlıklı ve güçlü tutmak ise doğru davranışları benimsemekle mümkündür.

Unutmayın:

Gözler, ömrünüz boyunca size hizmet eder; onları korumak da sizin sorumluluğunuzdur.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

Veni Vidi Göz - Caddebostan