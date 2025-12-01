GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER
Göz sağlığı, çoğu zaman varlığını unuttuğumuz ama bir gün bozulduğunda geri dönmek için çaba harcadığımız en değerli hazinemizdir. Muayenelerimde sık sık duyduğum bir cümle vardır: "Aslında uzun zamandır böyleydi ama önemsemedim…"
Oysa göz, ihmal edildiğinde sessizce zararı biriktirir. Bu nedenle bugün, göz sağlığını korumak için mutlaka kaçınılması gereken bazı yanlışları paylaşmak istiyorum.
1. "Geçer" diye beklemek
Görmede ani bulanıklık, ışık çakmaları, uçuşmalar, göz ağrısı veya görme kaybı…
Bu belirtiler bazen birkaç dakika içinde düzelir ama altında yatan neden ciddi olabilir. Retina yırtıkları, glokom krizleri veya damar tıkanıklıkları gibi durumlar acil müdahale gerektirir.
Beklemek gözün en büyük düşmanıdır.
2. Göz damlasını gelişi güzel kullanmak
Halk arasında "kırmızılığı alır, yanmayı geçirir" diye bilinen bazı damlalar —özellikle kortizon içerenler— gözde geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir.
Kortizonlu damlaların kontrolsüz kullanımı glokoma, enfeksiyonların ağırlaşmasına, hatta kornea erimesine kadar giden sonuçlar doğurabilir.
Göz damlası, doktor reçetesi olmadan kullanılmaması gereken bir ilaçtır.
3. Gözleri ovuşturmak
Alerji, kaşıntı veya yorgunluk hissi…
Neden ne olursa olsun göz ovuşturmak, keratokonus gibi kornea incelmesine yol açabilir. Özellikle genç yaşlarda sık ovuşturma, kornea yapısını kalıcı olarak bozabilir.
Göz, vücudumuzun en hassas dokularından biridir; basınca karşı son derece duyarlıdır.
4. Ekran karşısında "kırpmayı unutmak"
Uzun süre bilgisayar, telefon veya tablet kullanırken göz kırpma sayısı normalin yarısına düşer. Bu da göz kuruluğunu artırır, yanma ve batma şikâyetlerine neden olur.
Her 20 dakikada bir, 20 saniyelik kısa bir mola ve uzak bir noktaya bakmak gözleri rahatlatır. Küçük bir alışkanlık, büyük bir fark yaratır.
5. Bilinçsiz lens kullanımı
Kontakt lensler doğru kullanıldığında konfor sağlar; ancak yanlış kullanımda ciddi enfeksiyonlara kapı açar.
Lensle uyumak, musluk suyuyla temizlemek, lens kabını aylarca değiştirmemek… Bunların hepsi korneayı tehdit eden riskli davranışlardır.
Unutmamak gerekir ki lens bir estetik ürün değil, tıbbi bir gereçtir.
6. Güneş gözlüğünü sadece "aksesuar" sanmak
UV koruması olmayan bir güneş gözlüğü, takılmadığından bile daha zararlıdır.
Korumasız cam karanlık ortam hissi yaratır ve göz bebeğini büyütür; bu da zararlı ışınların daha yoğun geçmesine sebep olur.
Güneş gözlüğü estetik değil, koruyucu bir ekipmandır.
7. Yıllarca kontrol yaptırmamak
Gözdeki birçok hastalık sinsi ilerler. Glokom buna en bilinen örnektir; kişi görme alanı daralana kadar durumu fark etmeyebilir.
Düzenli kontrol, sadece bir "rutin" değil, gelecekteki görme kalitesinin sigortasıdır.
Son Söz
Göz sağlığı, günlük hayatın küçük alışkanlıklarında gizlidir. Yapmadıklarımız, çoğu zaman yaptıklarımızdan daha büyük önem taşır.
Görme duyusu, insanın hayata açılan en kıymetli penceresidir. Bu pencereyi temiz, sağlıklı ve güçlü tutmak ise doğru davranışları benimsemekle mümkündür.
Unutmayın:
Gözler, ömrünüz boyunca size hizmet eder; onları korumak da sizin sorumluluğunuzdur.
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
Veni Vidi Göz - Caddebostan