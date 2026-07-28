Göz Çizdirme' Demode Bir Tanım mı? Günümüzde Doğru Soru Artık Başka

"Göz çizdirme yaptırmak istiyorum."

Muayenehanede ve sosyal medyada en sık duyduğumuz cümlelerden biri bu. Oysa bu ifade, günümüzde uygulanan modern göz lazer tedavilerini tam olarak karşılamıyor.

Aslında " göz çizdirme " kavramı, yıllar önce uygulanan ilk lazer tekniklerinden kalan halk arasında yaygınlaşmış bir tanımlama. O dönem kullanılan bazı yöntemlerde kornea yüzeyine yönelik uygulamalar nedeniyle bu ifade günlük dile yerleşti. Ancak göz cerrahisi teknolojisi yıllar içinde önemli ölçüde gelişti ve bugün kullanılan yöntemler çok daha farklı prensiplerle uygulanıyor.

Bu nedenle günümüzde asıl soru, "Göz çizdirme yaptırabilir miyim?" değil; "Benim göz yapım için hangi lazer teknolojisi uygun?" olmalıdır.

Teknoloji değişti, yaklaşım da değişti

Göz lazer tedavilerinde artık tek bir yöntemden söz etmek mümkün değil.

No Touch Laser, SMILE Pro Laser ve SILK Laser gibi farklı teknolojiler, hastanın göz yapısına göre değerlendirilebilen seçenekler arasında yer alıyor.

Her teknolojinin kendine özgü özellikleri bulunuyor ve bu nedenle her yöntem her hasta için uygun olmayabiliyor.

Modern refraktif cerrahinin temel yaklaşımı da tam olarak burada başlıyor: Kişiye özel tedavi planlaması.

SMILE Pro neden son dönemde daha fazla konuşuluyor?

Uluslararası oftalmoloji kongrelerinde ve bilimsel yayınlarda son yıllarda adı daha sık geçen teknolojilerden biri de SMILE Pro Laser.

Bu ilginin temel nedeni, yöntemin miyopi ve uygun hastalarda miyop astigmatizma tedavisindeki sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmeye devam edilmesi ve teknolojik gelişmelerin cerrahi süreçlere katkısının araştırılmasıdır.

Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir.

SMILE Pro, diğer lazer yöntemlerinin yerine geçen veya her hasta için uygun olan tek seçenek değildir.

Günümüzde amaç, herhangi bir teknolojiyi öne çıkarmak değil; hastanın kornea yapısı, kırma kusuru, göz yüzeyi özellikleri ve yaşam tarzını birlikte değerlendirerek en uygun yaklaşımı belirlemektir.

"En yeni teknoloji" yerine "doğru teknoloji"

Hastalarımızın önemli bir kısmı muayeneye gelirken şu soruyu soruyor:

"En yeni lazer hangisi?"

Oysa göz cerrahisinde cevap aranması gereken soru bu değildir.

Çünkü aynı göz numarasına sahip iki kişinin bile kornea yapısı, göz kalınlığı, göz yüzeyi ve görme beklentileri birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle bir hastada No Touch Laser uygun görülürken, bir başka hastada SMILE Pro Laser veya farklı bir lazer teknolojisi değerlendirilebilir.

Başarılı bir tedavi planlamasının temelinde, teknolojinin adı değil; doğru hasta seçimi yer alır.

Ayrıntılı değerlendirme en önemli aşamadır

Lazer tedavisi kararı verilmeden önce yapılan ayrıntılı göz muayenesi ve ileri tanı cihazlarıyla gerçekleştirilen ölçümler, tedavi planlamasının en önemli bölümünü oluşturur.

Kornea kalınlığı, kornea haritası, göz numarasının yapısı ve göz yüzeyinin değerlendirilmesi gibi birçok parametre birlikte incelenerek kişiye uygun seçenekler belirlenir.

Bu nedenle lazer tedavilerinde teknoloji kadar doğru değerlendirme de büyük önem taşır.

"Göz çizdirme" ifadesi toplumda hâlâ yaygın olarak kullanılsa da, günümüz göz lazer tedavilerini tek başına tanımlamaya yetmiyor.

Bugün göz cerrahisinde önemli olan, tek bir yöntemi tercih etmek değil; kişiye özel değerlendirme sonucunda doğru teknolojiyi doğru hastayla buluşturmaktır.

No Touch Laser, SMILE Pro Laser, SILK Laser ve diğer refraktif cerrahi yöntemleri, uygun hastalarda değerlendirilebilen farklı seçeneklerdir.

Dolayısıyla günümüzde sorulması gereken en doğru soru şudur:

"Benim göz yapım için hangi lazer tedavisi uygun?"