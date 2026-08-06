Gördes Devlet Hastanesi'nde Yeni Dönem: Ameliyathane Yeniden Açılıyor, Doğalgaz Geliyor

Gördes Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine atanan Fatih Evcimen, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için kapsamlı bir dönüşüm başlatacaklarını açıkladı. Evcimen, kullanılmayan ameliyathanenin yeniden hizmete açılacağını, hastaneye doğalgaz getirileceğini ve yeni tıbbi cihaz yatırımlarının süreceğini söyledi.

Gördes Devlet Hastanesi'nde yönetim değişikliğine gidildi. Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Deniz Dilcan'ın yerine Gördes İlçe Sağlık Müdürlüğünde tıbbi sekreter olarak görev yapan Fatih Evcimen atandı.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Evcimen, öncelikli hedeflerinin kurumda disiplin, kamu yararı ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti.

Başhekim ve müdür yardımcısıyla birlikte 25 yatak kapasiteli hastanede kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Evcimen, vatandaşlara daha modern, verimli ve konforlu sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Evcimen, "Personelimizi dinliyor, düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz aksaklıkları ve uzun süredir bekleyen sorunları çözerek tamamen mevzuata uygun, şeffaf ve kamu hakkını koruyan bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz." dedi.

"Vatandaş başka ilçeye gitmek zorunda kalmayacak"

En önemli hedeflerinden birinin vatandaşların en basit muayene ve işlemler için çevre ilçelere gitmesinin önüne geçmek olduğunu belirten Evcimen, bu doğrultuda hastanenin altyapısını ve tıbbi cihaz donanımını güçlendirdiklerini kaydetti.

Yeni diş röntgen cihazının hizmete alındığını açıklayan Evcimen, göz polikliniği için de son teknoloji göz muayene ve operasyon cihazının hastaneye kazandırıldığını ifade etti.

Yıllardır kullanılmayan ameliyathaneyi yeniden faaliyete geçireceklerini belirten Evcimen, ek hizmet binasının temelinin de kısa süre içerisinde atılacağını ve yeni branşların hastaneye kazandırılacağını söyledi.

Hastaneye doğalgaz geliyor

2018 yılında ilçeye ulaşan doğalgazın hastaneye kazandırılması için de çalışmalara başladıklarını açıklayan Evcimen, bu yatırımla birlikte hem enerji maliyetlerinin düşeceğini hem de hastanenin çevreci ve modern bir enerji altyapısına kavuşacağını dile getirdi.

Henüz yolun başında olduklarını ifade eden Evcimen, devletin desteği ve kurum çalışanlarının özverisiyle Gördes'e hak ettiği sağlık hizmetlerini sunmak için çalışacaklarını belirterek, kendisine güvenen yetkililere teşekkür etti.

Gördes doğumlu olan Fatih Evcimen, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Gördes Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Evcimen, yükseköğrenimini sağlık alanında 2015 yılında tamamladı. Meslek hayatına Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde başlayan Evcimen, 2012 yılından bu yana Gördes İlçe Sağlık Müdürlüğünde tıbbi sekreter olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Evcimen, orta düzeyde İngilizce biliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı