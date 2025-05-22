Glomus Tümörlü Hastalar Van'da Şifa Buldu

İzmir ve Kahramanmaraş'tan gelen glomus tümörlü hastalar şifayı Van'da buldular

VAN - İzmir ve Kahramanmaraş'ta glomus tümörüne yakalanan hastalar, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, son iki haftadır 6 tane glomus tümörü ameliyatı yaptıklarını ifade ederek, "İl dışından gelen bu iki hastamız hem yaşları genç hem de tümörleri oldukça ileri tümörlerdi. İzmir'den gelen Ayça Özgem Gürsoy 24 yaşında ve yaklaşık 7 santimlik tümörü olan bir hastamızdı. Bu hastamız, çocukluğundan beri sürekli doktor kontrolünde olup boynunda zaman zaman şişkinlikler olmuş ama hiçbir ultrasonla bu kontrol edilmemiş. Bize geldiğinde 7,5 santim glomus tümörü vardı ve tamamen şahdamarını sarmış hem internal karotis hem eksternal karotisi içine alan bir tümördü. Oldukça zor bir ameliyattı. Bu kadar ameliyat yapmama rağmen beni bile çok zorlayan bir tümördü. Allah'a şükür çıkardık ve hiçbir komplikasyon da gelişmedi. Nilüfer Özyeşildağ isimli hastamız da Kahramanmaraş'tan geldi. Nilüfer hanımın tümörü 10 santime yakındı. Onun en büyük avantajı, damarı sarmadığı için tümörü daha büyük olmasına rağmen daha rahat çıktı. İkisi de çok özellikli hastalardı. Bunlar başka yerlerde çıkarılamaz denilen tümörlerdi. Allah'a şükür ikisinin de ameliyatı başarıyla geçti. İkisi de taburcu haline geldi" dedi.

Glomus tümöründe en önemli şeyin erken tanı olduğuna vurgu yapan Dr. Başel, "Burada en önemli şey erken tanıdır. Eskiden hekime ulaşmak, tetkik yapmak, bu tür filmleri çekmek zordu ama şu anda öyle değil. Artık her yerde bunların filmleri çekilebiliyor. Özellikle ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boyunda kitle hissi olduğu zaman bir ultrason çekilip tanısı konsa, hastalarımız bu kadar mağdur olmaz. Ayça hanımın bütün ailesi bir haftadır burada. Yine Nilüfer hanımın riskli olduğu için bütün ailesi bir minibüsle buraya geldiler. Bu sıkıntılar neden yaşasınlar ki. Basit bir şekilde erken tanı konsa, bulundukları şehirde bunun tedavisi yapılır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 ay önce boynunda tümör olduğunu öğrendiğini belirten Ayça Özgem Gürsoy ise tümörün çok hızlı büyüdüğünü belirterek, "Büyük hastanelerde MR çekildi. Bu arada bizde daha önce aynı hastalıktan burada tedavi olmuş Bursalı bir hastaya ulaştık ve Halil Hocayı bulduk. Şu anda iyiyim. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Nilüfer Özyeşildağ isimli hasta ise 2019 yılında çekilen MR'ında tümörün gözükmesine rağmen kimsenin fark edemediğini belirterek, Bize lenf bezi dediler. Çok hastaneler gezdik ama gittiğimiz hastanelerde 'felç olabilir, ses kısıklığı olabilir' gibi çok riskler söylediler. Bizde araştırmalar sonucunda Van'a geldik. Burada korktuğumuz bir şey olmadı. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.