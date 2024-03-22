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Gerontolog Dilan Karadağ: Türkiye artık yaşlı bir ülke

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Gerontolog Dilan Karadağ : "Türkiye artık yaşlı bir ülke"

DİYARBAKIR - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz aylarda açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde hastaların genel durum değerlendirmesi yapılıyor.

Uzman hekim, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist bulundurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde, 80 yaş üzeri bireylere hizmet veriliyor.

Hastanede Gerontolog Dilan Karadağ, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle açıklamada bulundu.

Karadağ, "Bilindiği üzere 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin sağlık alanındaki etkisi, eğitim düzeyindeki gelişmeler, sağlıklı beslenme ve hareketlilik arttıkça ortalama yaşam süresi de artıyor. Buna paralel olarak yaşlı nüfusunun ortalama nüfus içindeki oranı da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise yaşlı sağlığı ve konularına dikkat çekmek için 18-24 Mart aralığını Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan etmiştir" dedi.

Yaşlılığın biyolojik olarak sınırlandırılmasının doğru olmadığını dile getiren Karadağ, "Yaşlılık aslında biyolojik olarak sınırlandırılıyor resmiyette. Ama yaşlılığı biyolojik olarak sınırlandırmak doğru değildir. Bizim için önemli olan yaşlının yaşama tutunma çabası, öğrenme ve aktifliğidir. Eğer insanlar hala yaşamına aktif bir şekilde devam ediyorsa yaşlı olarak değerlendirmek doğru değil. Hastanemizin Yaşam Biriminde 80 yaş üstü hastaların genel durum değerlendirmesinin yanı sıra günlük yaşam aktivitesinin değerlendirmesi, tuvalete gidebilme, telefon kullanabilme, dışarıya çıkabilme gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Öte yandan mental değerlendirmeler de yapıyoruz. Onun dışında geropsikiyatrik testler yapıyoruz. Bu testlerle birlikte yaşlının depresyon düzeyini ve yaşam memnuniyetinin değerlendirmesini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin artık yaşlı bir ülke olduğunu söyleyen Karadağ, "Şu an Türkiye'de 8,5 milyonun üzerinde yaşlı var. Yaşlı oranı da yüzde 10'un üzerinde. Bu da demektir ki Türkiye artık yaşlı bir ülke. Bundan dolayı da yaşlı sayısı göz ardı edilemez. Yaşlı ülke olunması kötü bir şey değil. Aslında bizim gelişmişlik düzeyimizi gösteriyor. Çünkü doğum sayısı azalıyor, ülkenin ortalama yaşam süresi artıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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