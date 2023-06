Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Hastanesi'nin kapasitesi arttırıldı

Pandemide ve depremde önemli rol üstlenen hastanenin kapasitesi arttırıldı

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 yeni polikliniğin hizmet vereceği ek bölüm törenle hizmete açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te deprem ve pandemi süreçlerinde önemli rol üstlenen hastanelerden biri olan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 yeni poliklinik hizmete girdi.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde bölgede önemli rol üstlenen sağlık kuruluşlarından olan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Mücahitler Ek Binasında yeni bölüm oluşturularak kapasitesi arttırıldı. Hayırseverlerin desteği ile yapılan 20 yeni ek poliklinik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rahman Derneği ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle hizmete giren ve ortalama bin 500 hastanın tedavi görmesi planlanan ek bölümde, vatandaşların tüm sağlık hizmetlerinden yararlanması ve sağlık çalışanlarının da iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki törende yaptığı konuşmada, "Depremden dolayı yaşadığımız zorluğu ve sıkıntıyı kendilerine anlattığımız zaman bize destek vermek için her türlü gerekeni yaptılar. Devletimizden herhangi bir para çıkmadan sadece bağışçılarımızın desteğiyle biz burada poliklinik alanlarımızı yaptırdık ve hizmete aldık" dedi. Vatandaşların kullanımına açılan ek binanın binlerce vatandaşa hizmet vereceğini ve sağlık çalışanlarının da iş yükünü azaltacağını söyleyen Tiryaki, "Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta çok kötü kötü bir deprem yaşandı. Bu depremden sonra Gaziantep'te birçok sağlık tesisimiz zarar gördü. Bunların başında da ne yazık ki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ana binası hasar gördü, orası elimizdeki en yüksek kapasiteye sahip hastanemizdi. Kullanım dışı olunca yeni çözümler aramak zorunda kaldık ve kendimize yeni çözümler ürettik. Vatandaşımıza verdiğimiz hizmeti daha iyi hale getirmek zorundaydık. Elimizdeki hastaneler şu an kapasitelerini çok zorlayarak çalışmak durumunda kalınca aklımıza burası geldi. Bu hastanenin eksi 1 ve eksi 2. katları yarım kalmıştı yıllardan beri kullanılmıyordu. Eksi 1. katını pandemide bakanlığımızdan aldığımız ödenekle yoğun bakıma çevirmiş ve insanlarımıza hizmet vermeye başlamıştık. Bu sayede pandemi döneminde özellikle yoğun bakımların yükünü azaltmış ve güzel bir hizmet sunabilmiştik. Şimdi de geriye kalan eksi 2. katımız söz konusuydu ve depremden dolayı yaşadığımız zorluğu ve sıkıntıyı kendilerine anlattığımız zaman bize destek vermek için her türlü gerekeni yaptılar. Devletimizden herhangi bir para çıkmadan sadece bağışçılarımızın desteğiyle biz burada eksi 2. kattaki poliklinik alanlarımızı yaptırdık ve hizmete aldık. Şu an yaklaşık 20 tane poliklinik alanımız var burada günde ortalama bin 500 civarında hastaya hizmet veriyoruz. Bu yapılan poliklinik elimizdeki iş yükünü azaltmamızı sağlayacak" dedi.

Depremin yıkıcı etkisine kayıtsız kalmayarak halkın sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için iş birliği çerçevesinde yardım yapıldığını belirten Rahman Derneği Başkanı Ruben V. Alliaud, "Rahman derneklerinin başkanı olarak yaşanan büyük depremden sonra bölgeye yardım etmek istediklerini, yabancı uyruklu insanların ve göçmenlerin bölgedeki varlıklarını görmezden gelmeyerek çağrı beklemeksizin, buraya gelip onlara yardım ettik. İnsanlık olarak buraya gelerek yardım etmeyi bir görev olarak görüp hastaneye yardım yaptık. İl sağlık Müdürlüğünün kontrolünde ve işbirliğinde bu ünitelerin inşa edilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında yardımlarını sunduk ve bu güzel şehirde de bulunmaktan da mutluluk ve onur duyuyorum" diye konuştu.