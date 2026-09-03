Gaziantep'te 1193 Anne Adayı Normal Doğum Yaptı

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde son bir yılda görüşülen 1373 anne adayından 1193'ü, korkusunu yenerek normal doğum yaptı.

Hastane yönetimi, anne adaylarının "doğum şekilleri konusunda bilinçlendirilmesi ve uygun durumlarda normal doğumun teşvik edilmesi" amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda son bir yılda doğum korkusu bulunan 1373 anne adayıyla görüşüldü. Anne adaylarına normal doğumun avantajları, doğum süreci ve doğum şeklinin belirlenmesinde etkili olan faktörler hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerin ardından 1193 anne adayı, normal doğum yaptı.

Normal doğum sonrası iyileşme süreci daha hızlı

Hastane başhekimi Dr. Fatma Coşkun, AA muhabirine, gebelik sürecinde annelerin yaşadığı kaygı ve zorlukları bildiklerini, hastane altyapısında normal doğumu kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anne adaylarının ilk hastaneye başvurduğunda doğumla ilgili tedirginlik yaşayabildiğini belirten Coşkun, "Ancak yanında ailesi kadar yakın davranan sağlık çalışanları olduğu zaman süreci gayet normal şekilde tamamlıyor. Korkuyla gelen bir annenin mutluluk içinde doğumunu tamamlayarak hastaneden taburcu edilmesi bizlere de mutluluk veriyor. Ebe ve doktorlarımız normal doğuma teşvik açısından son derece özenli davranıyor." dedi.

Normal doğum ile sezaryen sonrasında iyileşme süreçlerinin farklılık gösterdiğine işaret eden Coşkun, "Annenin fizyolojik olarak hayata dönmesi normal doğum sonrası daha hızlı gerçekleşiyor. Yaraların iyileşmesi, bebeğine geri dönüp bakabilmesi gibi süreçler sezaryene göre çok daha kolay. Normal doğum sonrası hareketleri kolaylaştırmak, bebeği emzirmenin anne için konforlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anne adayları bilgilendiriliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar ise doğum şekline karar verilmeden önce anne ve bebeğin sağlık durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hastane koşulları ile deneyimli kadın doğum hekimi ve ebe ekibinin de sürecin önemli unsurları olduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Her sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir demek doğru olmaz ancak uygun hastalarda sezaryen sonrası normal doğum denenebilir. Burada annenin ve bebeğin sağlığını ön planda tutarak anne adayının durumunun hekimiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Daha önce sezaryen olan kadınlar, sonraki doğumlarında yeniden sezaryen olma endişesi yaşayabiliyor. Anne adaylarının doğum seçenekleri konusunda hekimleri tarafından bilgilendirilmesi çok önemli."

Sezaryenin tıbben gerekli olmadığı durumlarda tercih edilmemesi gerektiğini savunan Ağar, normal doğumun anne ve bebek açısından çeşitli avantajları bulunduğunu ifade etti.

Ağar, "Normal doğumda anne, sezaryene göre daha hızlı şekilde günlük yaşamına dönebiliyor. Enfeksiyon riskleri açısından ve çocuğuyla ilgilenebilirliği açısından sezaryene göre hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına dönüyor." dedi.

Beşinci çocuğunu normal doğumla dünyaya getirdi

Anne Nursel Akçe ise "Hastaneye geldiğimde doğumum başlamıştı. Ameliyat olmak istedim ama doktorlar normal doğumu teşvik etti. 4 çocuğum ameliyatla dünyaya gelmişti ama bu çocuğum normal doğumla doğdu. Çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Tüm doktorlara teşekkür ediyorum. İyiyim şu anda." diye konuştu.

Akçe, anne adaylarına normal doğum konusunda hekimleriyle görüşmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA