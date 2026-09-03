AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu

“Kayıt dışı para” iddiasıyla yürütülen soruşturmada Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Gökçek, cuma günü vereceği ifade öncesi sessizliğini bozdu. Gökçek, hakkındaki yurt dışına para çıkarma ve Almanya'dan oturum izni alma iddialarına ilişkin Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YURT DIŞINA PARA ÇIKARMA İDDİALARI

Soruşturma kapsamında neyle suçlandığını henüz bilmediğini belirten Melih Gökçek, "Gittiğim zaman öğreneceğim. Ne soracaklarsa cevap vereceğim, hiçbir bilgim yok." diyerek süreci savcılıkta öğreneceğini ifade etti. İsmail Saymaz'ın, oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına para çıkarıldığı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Gökçek, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Gökçek, "Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurtdışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurtdışına hiç çıkmadım. Almanya'yı bırak, ülkemden de ayrılmadım." ifadelerini kullandı ve savcılık tarafından kendisine önceden bu yönde bir soru yöneltilmediğini, "Bana öyle bir şey sormadılar." sözleriyle aktardı.

"OĞLUM VE GELİNİME DAVET YOK, DAVA AÇACAĞIM"

Oğlu ve gelininin Türkiye'de olduğunu belirten Gökçek, soruşturmanın şu an sadece kendisini kapsadığını vurguladı. Ailesiyle ilgili herhangi bir adli davet olmadığını söyleyen Gökçek, "Oğlum ve gelinim burada. Onlarla ilgili bir davet yok. Sadece bana bir davet var ve ben de Cuma günü orada olacağım. Bir yandan da Murat Ağırel'e ve Nadir Türkaslan'a dava açacağım." diyerek iddia sahiplerine karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

"ÇOCUKLAR ALMANYA'DA TİCARET YAPMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Saymaz'ın, Almanya'ya gönderilen paranın nedenini ve vatandaşlık iddialarını sorması üzerine Gökçek, konunun vatandaşlık değil oturum izni olduğunu belirtti. Gökçek, "Sinan Burhan bunu vatandaşlık olarak açıklamıştı. Sinan konuyu anlamamış, o oturum izniydi. Ama onun detaylarını bilmiyorum çocuklara soracağım." dedi. Herkese "Alman uşağı" derken ailesinin Almanya'dan oturum almasının çelişki olup olmadığı sorusuna ise ticari gerekçeleri işaret ederek, "Çocuklar Almanya'da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler." şeklinde yanıt verdi. Söz konusu paranın Ankara'da satılan mülklerden elde edildiği iddiasına ilişkin ise "Kaç mülk satıldığını ben bilmiyorum. Bana söylemediler, benim bir bilgim yok." açıklamasını yaptı.

"ADALET HERKESE ADALET"

Röportajın en dikkat çeken anlarından biri, Saymaz'ın "AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?" sorusu oldu. Soruşturma sürecinde partisinden bağımsız olarak yargıya güvendiği mesajını veren Gökçek, bu soruya, "Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz'a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?" yanıtını vererek süreci metanetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com