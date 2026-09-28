Fizyoterapist McCarthy doğru yastığın uyku pozisyonuna göre değiştiğini söyledi

Doktor Chris McCarthy, "Ben de o insanlardan biriyim" diyerek, kendisinin de yastığını yanında taşıyanlar arasında olduğunu söylüyor. Siz de havalimanlarında koltuk altlarına sıkıştırdıkları yastıklarla bavullarını sürükleyerek check-in'e doğru ilerleyen insanlara denk gelmişsinizdir.Ya da belki siz de onlardan birisinizdir; içine rahatça yerleşebileceğiniz kadar yumuşak, ama sabahleyin top haline gelmeyecek kadar da sağlam bir yastığa derinden bağlısınızdır.McCarthy, aşırı titizlenmediğinde ısrar ediyor.Alanında uzman bir fizyoterapist olan McCarthy, yanlış yastığın boyun ağrısına neden olabileceğini biliyor.Uzman ismin, en sönük yastığı bile uykuya elverişli hale getirmek için denenmiş ve onaylanmış bir yöntemi var. İşte size mükemmel yastığı seçme rehberi.Ne tür bir uyku alışkanlığınız var?

Manchester Fizyoterapi Okulu'nda doçent olan McCarthy, doğru yastığın uyku pozisyonunuza bağlı olduğunu söylüyor.Bir BBC podcastına verdiği demeçte, çoğu insanın yan, sırt üstü veya yüz üstü uyumak üzere üç kategoriye ayrıldığını söylüyor.McCarthy, boynun uzun süre tek yöne dönük kalması nedeniyle yüzüstü uyumayı önermiyor."Kaçınılmaz olarak bir kas veya bağ gerilir ve biraz tahriş olur" diyor: "Fizyoterapi dünyasında omurga ağrısının tedavisinde gerçekten bir fikir birliği varsa, o da yüzüstü uyumama konusunda."Sırt üstü uyuyanlar yastık seçerken, omurganın üst kısmındaki bükülmeyi göz önünde bulundurmalıdır; bu bükülme birçok insanda yaşlandıkça doğal olarak artar.McCarthy, "Eğer sırtınız daha fazla kavisliyse, bu, sırtı çok düz olan birine göre biraz daha kalın bir yastığa ihtiyacınız olduğu anlamına gelir" diyor.Yan yatış pozisyonunda uyuyanlar içinse en önemli ölçü omuz genişliğini. Genel olarak, omuzlarınız ne kadar genişse, o kadar kalın bir yastığa ihtiyacınız olacaktır. Ancak yatağınızı da gözönünde bulundurmanız gerekir.Yatağınız ne kadar yumuşak?McCarthy, yatağınıza ne kadar gömüldüğünüzün, yastığınızın yükseklik ayarında büyük bir fark yarattığını söylüyor."Geniş omuzluysanız ve çok sert bir yatakta yatıyorsanız kalın bir yastığa ihtiyacınız var" diye açıklıyor."Daha yumuşak bir yatakta yatıyorsanız, daha ince bir yastığa ihtiyacınız var çünkü omzunuz yatağa daha çok gömülüyor."Sırt üstü uyuyanlar için bu durum daha az sorun teşkil ediyor çünkü yan uyuyanlar kadar yatağa gömülmüyorlar.

Eğer yastığınız çok düz geliyorsa, McCarthy altına katlanmış bir havlu koyup katlama sayısını değiştirerek yüksekliği ayarlamanızı öneriyor. Ardından, yeni bir yastık seçmenize yardımcı olacak kaba bir ölçüm yapabilirsiniz.En iyi şekil hangisi?Özel yastıklar genellikle konturlu, ergonomik veya ortopedik olarak tanıtılır, ancak McCarthy bunların etkinliğinin tamamen kanıtlanmadığını söylüyor."Yastığın ön kısmının, yani boyun bölgesine değen kısmının biraz daha yüksek olmasının [yan yatanlar için] faydalı olduğuna dair oldukça yetersiz de olsa bazı kanıtlar var."Yastığın ön kısmının daha yüksek olmasının daha iyi uyumanıza yardımcı olup olmadığını görmek için, McCarthy'nin havlu yöntemini deneyebilirsiniz: Havluyu rulo yapıp yastığınızın altına yerleştirin.Yan yatanlara sırtlarını düz tutacak bir pozisyon seçmelerini tavsiye ediyor.Sırt üstü uyuyanlar için bazı üreticiler, ortası çukur, kenarları yüksek yastıklar satıyor. McCarthy'ye göre bu, insanları iyi bir uyku pozisyonuna getiriyor, ancak bazı hastaları bunları "biraz klostrofobik" bulmuş.Büyük ve ağır bir kafaya sahip olan birinin daha kalın ve sert bir yastığa ihtiyacı olduğunu da ekliyor.

McCarthy, otellerdeki sönük yastıkları elverişli hale getirmek için de altına havlu koyarak yüksekliğini ayarlamayı öneriyor.Tüy mü, köpük mü?McCarthy'ye göre, tüy ve kuş tüyü, başınızdan ısıyı uzaklaştırdığı için sıcak gecelerde sizi serin tutabilir.Ancak yastıklar gece boyunca, özellikle uyuyan kişi çok hareket ederse, şekil değiştirebilir ve yatak başlığına doğru toplanabilir."Başlangıçta düz, destekli bir yüzey olan şey, bir kama haline gelir ve bu da boynunuzun bükülmesine neden olur."McCarthy'ye göre, içi boş elyaf ve mikrofiber dolgular şekillerini daha iyi koruyabiliyor ancak genellikle ısıyı tutuyorlar.Bazı yastıkların alt yarısı daha sert bir malzemeden yapılmıştır, bu da gece boyunca şeklini korumasına yardımcı olur.

McCarthy, havalandırma için boru şeklinde boşlukları olan sünger yastığını beş yıl önce yaklaşık 50 sterline satın aldı. Yan yatarak uyuduğu için, altına katlanmış bir havlu koyarak yüksekliğini ayarlıyor.Ona göre doğru yastığı seçmek tamamen "duruma göre değişen" bir şey ve bazı üreticilerin müşterilerine sunduğu deneme süresinden yararlanmayı tavsiye ediyor."Maalesef herkes veya her pozisyon için mükemmel olan tek bir tasarım yok" diyor. "Gerçekten kişiselleştirmeniz gerekiyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .