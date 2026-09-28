Haberler

“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt Haber Videosunu İzle
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatma Betül Sayan Kaya, Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gittiği iddiasını reddetti. Gazeteci Nagehan Alçı’ya Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle yolculuk yaptığını söyleyen Kaya, Alçı’nın talebi üzerine bilet bilgisini de kendisine gönderdi.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın, fon soruşturmasında adı geçen Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gittiği iddiası tartışma yarattı. Kaya, iddiaya ilişkin gazeteci Nagehan Alçı’ya açıklama yaptı.

"BU BİR İFTİRA, TARİFELİ SEFERLE GİTTİM"

Alçı’nın aktardığına göre Kaya, “Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle gittim” dedi. Alçı, bunun üzerine Kaya’dan iddiasını belgeleyen bilet bilgisini istediğini, bilginin de kendisine mesajla gönderildiğini söyledi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ 

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından 26 Eylül’de AK Parti’de yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıklamıştı. 

Kaya, iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirtmiş; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu talebin kabul edildiğini duyurmuştu. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

3 eski MASAK başkanı ifade verdi
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlununda özel jeti var diye iddia etmişlerdi. ilahi adalet. hak geldi batıl zail oldu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi

Trump'a büyük şok! Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildi
Ortaokulda makasla tehdit iddiası! Okul yönetiminden açıklama

Ortaokulda makasla tehdit iddiası!
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama