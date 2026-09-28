“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın, fon soruşturmasında adı geçen Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gittiği iddiası tartışma yarattı. Kaya, iddiaya ilişkin gazeteci Nagehan Alçı’ya açıklama yaptı.

"BU BİR İFTİRA, TARİFELİ SEFERLE GİTTİM"

Alçı’nın aktardığına göre Kaya, “Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle gittim” dedi. Alçı, bunun üzerine Kaya’dan iddiasını belgeleyen bilet bilgisini istediğini, bilginin de kendisine mesajla gönderildiğini söyledi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından 26 Eylül’de AK Parti’de yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıklamıştı.

Kaya, iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirtmiş; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu talebin kabul edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com