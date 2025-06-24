Filipinli Hasta Türkiye'de Minimal İnvaziv Yöntemle Kalbini Yeniden Kazandı

Kalp yetmezliği şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvuran Filipinli hasta, minimal invaziv (göğüs kemiği açılmadan ve kalbi durdurulmadan) yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dubai'de yaşayan Filipinler asıllı Kathleen Kaye Concepcion Alcos'a, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede mitral kapak yetmezliği ve kalp içinde hareketli kitle tanısı konuldu.

Alcos, Türk vatandaşı eşi İskender Karasu'nun önerisiyle Türkiye'deki tedavi yöntemlerini araştırdıktan sonra Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman tarafından değerlendirilen hasta için ameliyat kararı alındı.

Alcos'a, minimal invaziv yöntemiyle mekanik mitral kapak replasmanı ve kalp içindeki pıhtıların temizlenmesi işlemi başarıyla uygulandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Alcos, hastaneden taburcu edildi.

"Türkiye'nin sağlık sistemine olan güveni gösteren bir örnek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, minimal invaziv yönteminin iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirdi.

Kahraman, geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla doku zararının minimumda tutulduğunu ifade ederek, hastanın operasyon sonrası beşinci günde sağlıklı şekilde hastaneden taburcu edildiğini aktardı.

İleri düzey cerrahi işlemlerle yalnızca Türk vatandaşlara değil, dünya genelinden başvuran hastalara da şifa olunduğunu belirten Kahraman, bu durumun Türkiye'nin sağlık sistemine olan güveni gösteren bir örnek olduğunu dile getirdi.

Alcos da Türkiye'ye gelmeden önce enfeksiyon sebebiyle hasta olduğunu ve nefes problemleri yaşadığını anlatarak, doktora gittiğinde kalbinde rahatsızlık olduğunu öğrendiğini aktardı.

Eşinin Türkiye'de yaşayan kardeşinin yardımıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Kahraman ile tanıştıklarını ifade eden Alcos, şunları kaydetti:

"Oraya gittiğimiz zaman ameliyat olmamı söyledi. Bu operasyona hazır olduğumdan emin olmak için her şeyi kontrol etti. Kalbim durdurulmadan ve göğsüm açılmadan, göğsümün altında küçük delik açıp oradan girerek ameliyat gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok başarılı bir operasyondu. Çok hızlı iyileştim ve bir hafta içinde yavaşça yürümeye başladım. Bu harika ameliyat için hocama çok teşekkür ediyorum. Doktorlar ve hemşireler, hastanede kaldığımız sürede bize çok destek oldular. Her şeye rağmen ameliyatı ilk kez geçirdiğim için biraz korkutucuydu. Bütün doktorlar ve hemşireler, her şeyin yolunda gideceğinden emindiler ve yaptıkları işte kendilerine güvendiklerini biliyordum. Orada bulunduğum 11 gün boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Şimdi normal yaşama geri döndüm ve sağlıklı hissediyorum."

İskender Karasu ise ameliyat öncesinde ve sonrasında kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.