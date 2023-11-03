Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 79 aşının 19'u gebelik ile sonuçlandı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 'Tüp Bebek Merkezi' açılışında bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, " Faaliyetlerimize 28 Mart tarihinde ilk aşılamayı yaparak başladık ve şuanda aşılama dediğimiz İntrauterin İnseminasyon işlemi 76 adet yapıldı. Bunun 19'u gebelik ile sonuçlandı" dedi.

Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde düzenlenen resmi törenle 'Tüp Bebek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk yıl süren yoğun çalışmaların sonucunda tam donanımlı olarak hizmete giren merkez, başta Elazığ olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelecek olan hastalara şifa dağıtacak.

Açılış sonrası açıklamalara bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bugün burada Tüp Bebek Merkezi'ni halkın hizmetine açmış bulunmaktayız. Aslında faaliyetlerimize 28 Mart tarihinde ilk aşılamayı yaparak başladık ve şuanda aşılama dediğimiz İntrauterin İnseminasyon işlemi 76 adet yapıldı. Bunun 19'u gebelik ile sonuçlandı. IVF dediğimiz tüp bebeğin ilk aşaması olan yumurta toplama işlemi de şuana kadar 9 adet yapılmıştı ve 2 transferimiz de gerçekleşmiş bulunmaktayız. Bu merkezimizin yaklaşık 1 buçuk yıl sonra yoğun emek sonucu aşamaya gelmişti. Bu yolda büyük emeği bulunan Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkür etmek istiyorum. Elazığ olarak bu merkezde halkımızın hizmetine açarak daha kaliteli ve daha tercih edilen bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise " Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi açıldığı günden bugüne kadar hem Elazığ'a hem de bölgeye çok büyük hizmetler yapan sağlık tesisi aynı zamanda bir eğitim ünitesi. Faaliyetlerini ve faaliyet alanlarını her geçen gün daha da arttırarak büyüyerek tabiri caiz ise hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi tam kapasite ile hizmet vermeye girdiğini birlikte müşahede ettiğimiz ' Tüp Bebek Ünitesi' Şehir Hastanesi'ne ve ilimize kazandırmış bulunuyorlar. Hem vekilimize, başhekimimize ve merkezde görev alacak bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Açılış törenine, Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Cahit Polat, Sağlık Bilimleri, Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şüheda Kaya ile akademisyen ile doktorlar katıldı.