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Erzurum Şehir Hastanesi Kan Merkezi bölgeye yılda 30 bin ünite kan sağlıyor

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Erzurum Şehir Hastanesi Kan Merkezi bölgeye yılda 30 bin ünite kan sağlıyor
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Erzurum Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Karadeniz'in bir bölümündeki hastanelere hizmet veriyor. Merkezde yılda yaklaşık 30 bin ünite kan transfüzyonu gerçekleştirilirken, taze trombosit hazırlanıyor ve Türk Kök aracılığıyla kök hücre toplanıyor.

ERZURUM Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Karadeniz'in bir bölümündeki hastanelere hizmet veriyor. Merkezde yılda yaklaşık 30 bin ünite kan transfüzyonu gerçekleştirilirken, taze trombosit de hazırlanıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi, bölgedeki hastanelerin kan ve kan ürünleri ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstleniyor. Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Doğu Karadeniz'in bir bölümüne de hizmet sunuyor. Merkezde yılda yaklaşık 30 bin ünite kan transfüzyonu gerçekleştirilirken, hastalara yönelik taze trombosit hazırlama ve kök hücre toplama işlemleri de yapılıyor. Merkez sorumlu teknisyeni Numan Sıraçoğlu, merkezin geniş bir bölgeye hizmet verdiğini belirtti. Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması sırasında gelişmiş analizörlerden yararlandıklarını ifade eden Sıraçoğlu, merkezde ayrıca taze trombosit hazırladıklarını ve ihtiyaç duyulan hastalara ulaştırdıklarını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi, gerçekleştirdiği kan ve kan ürünü işlemlerinin yanı sıra kök hücre çalışmalarıyla da bölgedeki hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlıyor. Merkezde yürütülen çalışmalardan birinin de kök hücre toplama işlemleri olduğunu belirten Numan Sıraçoğlu, Türk Kök aracılığıyla Türkiye'nin farklı noktalarındaki hastalar için kök hücre toplama işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Sıraçoğlu, "Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki hastaya kök hücre konusunda hizmet sunabiliyoruz. Türk Kök aracılığıyla kök hücre toplama işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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