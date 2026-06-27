Erzurumlu profesörün geliştirdiği yöntem yüzlerce kadın hastaya umut oldu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper'in literatüre kazandırdığı ameliyatsız ve yan etkisiz hedefe yönelik tedaviyle yüzlerce kadın, kronik meme iltihabından kurtuldu.

Alper'in 2015 yılında geliştirmeye başladığı ve 2020 yılında literatüre kazandırdığı, "granülomatöz mastit" olarak bilinen kronik meme iltihabına yönelik yöntemle çok sayıda hastaya tedavi uygulandı.

Yıllar içinde yöntemi geliştiren Alper, tanı konulan hastalara meme içine düşük doz steroid enjeksiyonu uygulayarak hedefe yönelik tedavi gerçekleştirdi.

Ultrason eşliğinde 10 ila 15 dakika süren ve ortalama 5 seanslık lokal uygulamayla, son 11 yılda Erzurum'da tedavi edilen 700 kadın, ameliyatsız ve yan etkisiz yöntem sayesinde kronik meme iltihabından kurtuldu.

"700 hasta ameliyatsız, oral ilaç verilmeden şifa buldu"

Prof. Dr. Alper, AA muhabirine, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların hem çok ağır ve yan etkiye sahip olduğunu hem de tedavinin uzun zaman aldığını söyledi.

İlk yıllarda yaklaşık 20 seans uygulanırken son bir yılda 5 seansa indiğine işaret eden Alper, şöyle konuştu:

"Dünyada çok farklı tedavi seçenekleri var ama biz bu yöntemi buluncaya kadar basit ve sadeleşmiş bir tedavi yöntemi ortaya konulmadı. 2015 yılında başlattığımız lokal steroid tedavisini yani meme içine steroid vererek bu hastalığın yan etkisiz düzeleceğini ilk kez literatüre duyurduk. Son birkaç yılda kombine yani hem lokal tedavi hem de cilt yüzeyine kademeli steroid kullanımına başladık. Vitamin mineral eksikliklerini gidererek hastalıkla ilgili daha başarılı sonuçlar elde ettik. İlk yıllarda haftada 1-2 hasta bakarken şimdi her gün 5-10 hastaya tedavi uyguluyoruz. Toplamda 700 hastaya ulaştık. 700 hasta ameliyatsız, oral ilaç verilmeden şifa buldu."

Alper, ultrason değerlendirmesiyle tedavinin kaç seansta tamamlanacağını öngörebildiklerini belirterek, "Meme içinde ultrasonla tespit edilen lezyonların çevresine hedefe yönelik tedavi yapıyoruz. İşin sihri burada zaten çünkü ağızdan alınan ilaç memeye yüzde 1-2 giderken bizim yöntemle ilacın yüzde 95'ten fazlası dokuya gidiyor ve tedaviyi başarıya ulaştırıyor." dedi.

Yurt dışındaki hastalarla da görüşüyor

Tedavi için büyük şehirlerdekilerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Dubai ve Hollanda'daki hastalarla da görüştüğünü dile getiren Alper, "Bu hastalık, genelde 20-40 yaş gruplarında görülüyor. Memede süt birikmesi, stres ve meme travmaları, hastalığın ortaya çıkmasına ve nüksetmesine sebep oluyor." diye konuştu.

Tedavi olan 32 yaşındaki Zeynep Özkanlı da Ardahan'da yaklaşık iki yıl önce emzirme sürecinde göğsünde şişlik ve kızarıklık oluştuğunu, apsenin boşaltılması için cerrahi operasyonlar geçirdiğini anlattı.

Ameliyat sonrası şişliğin tekrarladığını ve doktorların Prof. Dr. Alper'e yönlendirdiğini söyleyen Özkanlı, "Fatih Hocam sayesinde çok iyiyim, bu süreçte doktora güven çok önemli. Tedavi seansları, vitamin takviyeleriyle süreci atlattım, çok mutluyum. Çok zorluk çekiyordum, kızıma sarılamıyordum, sürekli yorgundum. Şimdi çocuğuma rahatça sarılıyor, ev işlerimi yapıyor, günlük hayatımı sürdürüyorum. Fatih Hocama ve desteğini esirgemeyen eşime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.